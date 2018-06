Mariano Rajoy se emociona al anunciar que deja la presidencia del PP

Mariano Rajoy ha anunciado que abandona la presidencia del Partido Popular y ha propuesto convocar un Congreso Extraordinario para elegir al nuevo líder del partido."Es lo mejor para el Partido Popular y para mí. También para España. Lo demás no importa nada". Visiblemente emocionado y por momentos con la voz quebrada, el hasta ahora presidente de la formación ha prometido lealtad a quien sea elegido como futuro líder.

Mariano Rajoy tras anunciar su marcha en el Comité Ejecutivo Nacional (Gtresonline).

Rajoy, que ha agradecido la lealtad de los suyos "en todas las circunstancias", ha confirmado que seguirá en las filas del Partido Popular en las que ha trabajado durante 40 años. "Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo y no voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre". Estas y otras palabras similares han arrancado calurosos aplausos de los suyos. Además, ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor, aunque no ha concretado la fecha en la que se celebrará esa cita.

Rajoy no ha ocultado su emoción cuando anunciaba su marcha. "Llevo mucho tiempo en política y se apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día, ha sido increíble", ha exclamado, cosechando un largo aplauso de todo el Comité Ejecutivo, puesto en pie. Así, ha destacado que ha tenido el "privilegio" de ser presidente del Partido Popular durante 14 años, que ha calificado como "los mejores" de su vida política. "Me llevo el orgullo de haber presidido el partido más importante por su tamaño, sus afiliados, sus electores, el número de sus cargos representativos y, sobre todo, por los beneficios aportados a España", ha aseverado.

En especial ha dado las gracias a sus ministros, que "han sido magníficos" y "a la única vicepresidenta" que ha tenido, así como a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezada por la secretaria general del Partido Popular. "Gracias por todos estos años, pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha", ha asegurado.

Durante su intervención ha hecho una férrea defensa de su gestión al frente del Gobierno, insistiendo en los buenos resultados económicos y en el respaldo electoral. "Contamos con el grupo parlamentario más grande del Congreso y con la mayoría absoluta en el Senado. Tenemos dirigentes preparados, una militancia como ninguna otra y no hay ningún motivo para el desánimo". También ha reivindicado su gestión de la crisis con Cataluña. "Hemos defendido la unidad de nuestro país con prudencia y firmeza. Nos han dado lecciones desde todas partes, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Creo que fueron las correctas".