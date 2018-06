El PP retrasa una semana el debate de los Presupuestos en el Senado

El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para retrasar una semana el debate presupuestario en la Cámara Alta, que inicialmente preveía discutir a partir de mañana martes en el pleno los vetos de los grupos a las cuentas públicas. El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado en rueda de prensa que los senadores del PP van a solicitar por un lado ampliar cinco días el plazo para presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y por otro aplazar a la semana próxima el debate de totalidad.

José Manuel Barreiro, el portavoz del PP en el Senado (EFE).

Los 'populares' han asegurado que promueven este retraso en el debate de las cuentas porque, al no haber nombrado aún Pedro Sánchez los miembros de su Gobierno, no hay un ministro de Hacienda con el cual los senadores puedan debatir sobre el proyecto de ley presupuestario. En cuanto a las enmiendas, Barreiro ha anunciado que su partido introducirá propuestas de modificación en el Senado para "mejorar" los presupuestos pero no para ir "contra nadie", y que lo hace ahora que está "liberado" después de que otros han sido los que han roto el consenso sobre esta ley.

Al defender el retraso del debate, Barreiro ha considerado transparente y coherente que haya "un plazo suficiente" para que el nuevo representante del Gobierno pueda venir aquí a discutir a la Cámara Alta con los senadores", ha remarcado José Manuel Barreiro. En este sentido, ha explicado que "no parecería lógico" que con un "Gobierno unipersonal" porque el socialista Sánchez aún no tiene ministros, fuera el titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, del anterior Ejecutivo del PP, quien los defendiera.

Y ha hecho hincapié en que aunque no es obligatorio que el ministro acuda al Senado a presentar esta ley, con el PP Montoro siempre "ha venido a dar la cara", primero en el Congreso y luego en el Senado, y ha recalcado que no diría "mucho a su favor" si un ministro "no es capaz de defender su propia ley". La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Alta, y también en la Mesa del Senado, garantiza que la petición que va a cursar el grupo popular salga adelante y finalmente el pleno de mañana quede únicamente para debatir mociones y mociones consecuencia de interpelación que estaban incluidas en el orden del día.

José Manuel Barreiro también ha justificado la decisión de solicitar la ampliación en cinco días del plazo para las enmiendas parciales que acababa a las seis de la tarde de hoy para "tratar de mejorar" el contenido del proyecto. Y ha asegurado que las enmiendas que presentará el PP "no irán en contra de nadie", sino "a favor de la ciudadanía", pero sí ha reconocido que ahora el PP está "liberado" de los compromisos que alcanzó para lograr en el Congreso el consenso que permitió aprobar los presupuestos.

Por eso ahora, ha proseguido, el PP puede enmendar sus propias cuentas para introducir "mejoras importantes" y a partir de ahí, ha advertido, "tendrán que pronunciarse" los demás. Barreiro ha defendido que con esta maniobra el PP quiere también dejar claro que "estamos ante un Gobierno incapaz" de articular una propuesta presupuestaria distinta a la del PP. Y es que al hacer suyas las cuentas, ha criticado, lo que era para los socialistas "muy muy muy malo" ahora parece "muy muy bueno".

Además, Barreiro ha considerado de una "hipocresía política tremenda" que el PNV les acuse de "revancha" cuando el Gobierno trabajó con ese partido y con otros seis más para consensuar el proyecto presupuestario y no fue Mariano Rajoy, sino los nacionalistas vascos, quienes rompieron ese compromiso.