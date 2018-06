10 consejos para superar la Selectividad sin nervios (y 5 cosas que debes saber)

Unos 300.000 alumnos se examinarán desde esta próxima semana de las pruebas de Selectividad, la ahora denominada EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), que se celebrará durante la primera quincena de junio en todas las comunidades españolas. Los primeros estudiantes en examinarse son los alumnos de Castilla-La Mancha, que han sido los primeros en estrenar las pruebas de este año y hacen sus exámenes este lunes 4, el 5 y 6 de junio, mientras que los de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura lo harán el 5, 6 y 7 de junio.

Alumnos se presentan a la prueba de acceo a la Universidad (EFE).

En Canarias y La Rioja los estudiantes se examinarán de las pruebas de Selectividad los próximos 6, 7 y 8 de junio, mientras que los alumnos de las regiones de Cantabria y Murcia deberán hacerlo los días 8, 11 y 12 de junio. La semana siguiente, será el turno de los estudiantes de Andalucía, Cataluña y Galicia 12, 13 y 14 de junio.

Casi tan importantes como haber estudiado durante el año es seguir los consejos de los expertos para controlar los nervios. Te contamos algunos de ellos:

- Acudir con tiempo y, si es posible, en transporte público: "El día de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman atascos increíbles que ayudan a aumentar la ansiedad", asegura el profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo Fernando Miralles.

- Desayuna bien: te ayuará a aguntar la prueba. También es conveniente llevar agua y algún alimento sólido "por si la prueba o el tiempo de espera se alarga".

- Evita repasar: el profesor llama a la confianza de saber que "esa información ya está almacenada en tu memoria". "No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor se habrá planteado poner en el examen", aconseja también.

- Aléjate de quines estén más nerviosos: pueden transmitirte su intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad, según explia el mismo profesor.

- Haz ejercicios de respiración: para el psicólogo Jorge López Pérez Vallejo "puede parecer un tópico, pero realmente ayuda con la ansiedad".

- Relativiza: López Pérez Vallejo cree que la Selectividad debe tomarse como "un desafío, no como un riesgo", para así no producir más estrés y presión de la que genera el examen. "Es un examen importante, pero no nos jugamos el ser o no ser de nuestro futuro. Quien tenga muy clara su vocación, aunque no obtenga suficiente nota, acabará llegando a ella por una vía u otra", asegura la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Modesta Pousada para desdramatizar el examen.

- Comienza por la pregunta más fácil: según Miralles esto ayuda a aumentar la seguridad.

- Controla el tiempo: Es importante llevar un reloj, apunta, para controlar en todo momento el tiempo que queda de examen. "Si es posible, deja algo de tiempo para repasar, en especial las faltas de ortografía. Si no estás seguro de una palabra, siempre habrá un sinónimo", explica el profesor Miralles.

- ¿Y si te quedas en blanco? "Si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que empiecen por la misma letra, así desconectarás un momento del examen", aconseja.

- ¡Celébralo! Una vez terminada la Selectividad, el esfuerzo debe tener recompensa. "Celebra que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo hayas aprobado. El 95% de los que se presentan, aprueban, y que lo peor que puede pasar es suspenderlo (suspenden menos de un 5%), pero en poco tiempo volverás a tener el mismo examen, con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y habrás podido repasar todo más despacio", apostilla el profesor Miralles.

También es importante tener en cuenta las características de la prueba. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en pasado mes de enero en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que regula las características que tendrá la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, una prueba con un diseño similar a la realizada el año pasado y a la antigua Selectividad. Estos son sus rasgos más importantes:

- Así cuenta la prueba: la prueba sólo será obligatoria para los alumnos que quieran estudiar un Grado universitario, que se examinarán exclusivamente de las asignaturas de 2º curso de Bachillerato cumpliendo una serie de objetivos de aprendizaje establecidos, y cuyas calificaciones se calcularán ponderando un 40% la nota de la prueba, que se supera con un 4 sobre 10, y un 60% la de la etapa. El resultado habrá de ser igual o superior a 5 para poder acceder a la Universidad.

Dos estudiantes esperan al siguiente examen (Europa Press).

- Se puede subir nota: los estudiantes podrán subir nota examinándose de una segunda lengua extranjera además de la que les sea obligatoria, una prueba voluntaria que la universidad podrá tener en cuenta en sus procesos de admisión. También se podrá mejorar la nota examinándose de al menos, dos materias optativas de segundo curso o presentándose a sucesivas convocatorias de la prueba, en cuyo caso, la nota que se tendrá en cuenta será la más alta que se obtenga.

- Las universidades pueden mirar el expediente: los centros universitarios podrán fijarse para seleccionar al alumno en la nota que ha obtenido en alguna materia en particular, más allá de la media obtenida, en función del itinerario que haya escogido.

- Las notas se guardan... un tiempo: la superación de la prueba general tendrá valor indefinido y las calificaciones de los exámenes que se hayan realizado para subir nota se guardarán dos cursos académicos a partir de su superación, tanto si se realizan al finalizar el curso vigente como si se hicieron en el anterior, según la orden publicada por el Ministerio.

- Así son los exámenes: se mantiene el diseño de las pruebas en relación con el año pasado, con un examen por materia de un mínimo de dos y un máximo de 15 preguntas, una duración de 90 minutos, y una puntuación repartida al 50% entre las preguntas tipo test y las de respuesta abierta.