La increíble fortaleza del pequeño Luke, que ha sobrevivido a dos operaciones de corazón

La llegada de un hijo supone un antes y un después en la vida de los padres. En el caso de Linda y Clint Pilkinton, un matrimonio de Nashville, en Tennessee (Estados Unidos), la vida les dio un giro de 180 grados días después de su segundo aniversario. Linda estaba embarazada por segunda vez, concretamente de 16 semanas, cuando los médicos le dijeron que su hijo, Luke, venía con un defecto en el corazón conocido como síndrome del corazón izquierdo hipoplástico. Esta dolencia supone que una parte del órgano permanece poco desarrollada o no existe. La noticia fue un duro varapalo para la familia, que en un primer momento, y cómo es lógico, se asustó mucho.

Linda y su hijo Luke en una foto de enero (Linda Pilkinton/Facebook)

"Estaba en shock, con temor e incredulidad", relata la madre a 'People'. "Quería vomitar. Estaba hiperventilando y llorando muchísimo. No sabía cómo parar y tampoco sabía qué hacer con mis emociones". Además, los médicos les dijeron que había riesgo de que el pequeño no soportara el parto y que, aunque todo saliera bien, tendrían que realizarle tres cirugías cardíacas de alto riesgo. Saber que tu bebé está en peligro y no poder hacer nada por ayudarle es algo que Linda y Clint no podían soportar. "Fue una tortura" confesaba la madre.

RELACIONADO: La sonrisa de este bebé prematuro cinco días después de haber nacido se hace viral

El 21 de diciembre Linda dio a luz a Luke, el pequeño logró salir adelante y nada más nacer los médicos le realizaron con éxito la primera intervención quirúrgica que duró 12 interminables horas, en las que los padres del bebé no dejaron de desear que todo saliera bien. "Estuve doce horas en la sala de espera, impotente y sin esperanza. Cuando todo terminó, nos alegramos muchísimo. Pude respirar. Me emocioné mucho de que hubiera sobrevivido, de que lo hubiera logrado", relata Linda.

La familia Pilkinton posa orgullosa con sus dos hijos (Linda Pilkinton/Facebook)

Pero esa no fue la única prueba que el destino tenía para los padres de Luke. Después de la primera intervención tuvieron que dejar al pequeño ingresado en el hospital. Hasta marzo no han podido llevárselo a casa, y allí pasó unos días antes de la segunda operación. Esta vez los médicos tenían que restaurar el flujo sanguíneo a los pulmones y lo lograron aunque, como es lógico, los padres de Luke pasaron mucho miedo. "Pensé que lo había entregado para que lo destrozaran" y tras la operación su madre reconocía que "esto me ha hecho vivir más el presente. Vivo más en el momento. Es el único modo de vivir".

RELACIONADO: Otras noticias sobre bebés y maternidad en 'Tu Otro Diario'

Luke es todo un guerrero a sus poco más de cinco meses de vida. Ahora se recupera en el hogar al calor de su familia, que no pierde la esperanza de que todo salga bien en su recuperación. La cita para su tercera y última intervención ya está programada, será cuando cumpla tres años. Hasta entonces, su familia cuidará de él y en un futuro le contarán que nada más nacer se aferró a la vida y ganó la batalla.