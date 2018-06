Bebé a bordo... ¡por sorpresa! Una joven da a luz en un autobús en Cantabria

Cualquier viaje puede convertirse en una aventura inolvidable, pero pocos tienen el feliz final de ver alumbrarse una nueva vida. Esto ha sucedido en Cantabria, en Los Corrales de Buelna, donde una joven de 19 años que viajaba en un autocar procedente de Galicia se ha puesto de parto y ha dado a luz a una hermosa bebé. Circulaban por la Autovía de la Meseta a la altura del municipio cuando el conductor ha tenido que tomar el desvío para atender a la parturienta en una gasolinera.

Imagen de archivo de una ambulancia en Cantabria. (061 de Cantabria / Twitter)

El feliz acontecimiento ha sido relatado por el servicio de emergencias de Cantabria, que ha confirmado que tanto la madre como la hija se encuentran bien y han sido trasladadas al hospital de Valdecilla. Al parecer fue otra viajera la que asistió a la joven en los primeros momentos para que todo saliera bien. Un anécdota que seguramente ninguno de los presentes olvidará...

No ha sido noche de luna llena, cuando según la sabiduría popular se desencadenan partos en mujeres que estén en la recta final de su embarazo, pero se da la circunstancia de que esta misma madrugada el mismo equipo médico ha tenido que atender otro parto que se ha precipitado. Todo en menos de 24 horas. En este caso una mujer se ha puesto de parto en la localidad de Cortiguera. La familia ha llamado para pedir ayuda porque veían que la niña nacía sin esperar. Efectivamente, cuando llegaron la madre ya tenía entre sus brazos a una preciosa niña que había llegado al mundo con la ayuda de su padre.

La madre y la niña atendidas en Cortiguera, Cantabria. (061 / Twitter)

En el 061 de Torrelavega, donde se han atendido los dos casos, no dan crédito. "Es muy raro atender un parto de este tipo, imagina dos en el mismo turno. Cuando me avisaron del segundo pensé que la médico estaba bromeando. No me lo podía creer", cuenta Miriam García, una de las enfermeras al Diaro Montañés.