En directo: Mariano Rajoy se enfrenta a la segunda moción de censura de la legislatura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se enfrenta a la segunda moción de censura de la actual legislatura. En esta ocasión, ha sido presentada por el PSOE, que propone como candidato alternativo a su secretario general, Pedro Sánchez, al que, extraordinariamente, se ha permitido que se siente en la bancada del principal partido de la oposición pese a que no es diputado. La primera fue presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos y no salió adelante. La moción de censura de los socialistas llega tras la sentencia del 'caso Gürtel' en la que se condena al PP al pago de una indemnización por haberse lucrado de la trama corrupta y en la que se meciona expresamente la poca credibilidad que el tribunal otorga al testimonio prestado en el juicio por Mariano Rajoy.

Te contamos lo que está ocurriendo en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados:

- Con poco más de ocho minutos de retraso da comienzo la sesión que arranca con la intervención del secretario de Organización del PSOE y número dos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.

- Ábalos asegura que los socialistas convocarán elecciones "antes de que acabe la legislatura", sin concretar más.

- "Si ustedes comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí, defendiendo esta moción", ha dicho Ábalos, que ha afeado al presidente del Gobierno que no haya dado un paso atrás: "No ha tenido ni la decencia política de dimitir" después de que la sentencia demostrase, ha enfatizado, que "Gürtel era PP y PP era Gürtel".

- La fórmula que se plantean los socialistas es, según su secretario de Organización, "censura, estabilidad y elecciones", es decir, ganar la moción que defienden hoy, procurar normalidad institucional y, después, celebrar elecciones.

- Concluye la intervención de José Luis Ábalos, que ha durado 42 minutos. Sube a la tribuna de oradores del Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para iniciar el turno de réplica.

- El presidente recrimina a Ábalos haber "exagerado retóricamente" los motivos que han conducido a los socialistas a la presentación de la moción de censura. "Le ha faltado razón en la forma y en el fondo", ha dicho Rajoy, que se ha referido a la forma "impulsiva e impetuosa" de presentar una moción que llega "al asalto, con alevosía".

- "Les reconozco que en el PP ha habido corrupción, lo reconozco, una vez más. Pero el PP no es un partido corrupto aunque esto les disguste. Tal vez por esto los electores nos renuevan su confianza y hemos ganado en las tres elecciones legislativas desde que se conocen estos hechos", ha dicho el presidente.

- El presidente continúa con su réplica: "Hay que llegar a la Presidencia del Gobierno como llegamos los demás, es decir, ganando unas elecciones. Esto es lo razonable cuando de democracia hablamos".

- Mariano Rajoy concluye su discurso afeándole a Pedro Sánchez la irresponsabilidad de intentar desalojarlo de Moncloa cuando las cosas van bien. "Presentan una moción cuando las cosas van bien, sin importarles las consecuencias para los españoles, o lo que pase en Cataluña... pero estas cosas se acaban pagando". El presidente recibe una ovación de la bancada popular.

- Toma la palabra de nuevo el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. "Como usted es un hombre previsible, sabíamos que lo suyo no era convocar elecciones, sino aguantar y aguantar", ha asegurado, por lo que ha indicado que los socialistas no han tenido otro remedio que "provocar su reacción" mediante la presentación de la moción de censura.

- Llega el momento de la contrarréplica del presidente del Gobierno. "La sentencia no condena al presidente, ni a ningún miembro de su Gobierno. Toda la moción está asentada sobre la manipulación de una sentencia que no es firme y que tiene un voto particular".

- Mariano Rajoy argumenta que nada ha cambiado desde que Unidos Podemos presentase la primera moción de la legislatura, que el PSOE no apoyó. "La única diferencia", ha dicho, "es que en aquella ocasión el candidato no era el señor Pedro Sánchez sino el señor Pablo Iglesias al que no iban a votar". La verdadera razón de la moción "son sus urgencias".

- El candidato a la Presidencia del Gobierno en la moción de censura, Pedro Sánchez, sube a la tribuna de oradores del Congreso. "Los hechos son gravísimos y han sacudido a la opinión pública a base de bochorno que exigen una respuesta contundente de esta Cámara", dice Sánchez. "Quien activa esta moción es el presidente del Gobierno, es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído aquí".

- "¿Está usted dispuesto a dimitir, hoy, aquí, ahora? ¿Va a dimitir, señor Rajoy, o va a continuar aferrándose al cargo?", pregunta el candidato a la Presidencia del Gobierno. "Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora", ha reiterado.

- Pedro Sánchez ha recordado que él tuvo que dimitir y renunciar a su escaño precisamente por defender el 'No es no' a la investidura de Mariano Rajoy, motivo por el que perdió su puesto de secretario general del PSOE que luego recuperó en unas elecciones primarias. El grupo socialista, entonces, se abstuvo y permitió el acceso al poder de Rajoy.

- "Quiero garantizar la estabilidad insititucional, la estabilidad presupuestaria, la estabilidad la laboral y la ambiental y la estabilidad social", ha dicho Sánchez, que está desgranando las líneas de lo que sería un gobierno "progresista". No obstante, se ha comprometido a garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit y las obligaciones contraídas por España ante la Unión Europea.

- El momento más bronco ha llegado ante la afirmación de que la estabilidad presupuestaria es otro de sus objetivos. "Queremos mantener los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta Cámara para garantizar la gobernabilidad de nuestro país", ha dicho, lo que ha motivado la interrupción de los diputados populares y parte de los de la oposición.

- "Renunciamos a la tentación de hacer un campo de batalla del debate territorial. Por eso restableceremos los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas, y las relaciones de diálogo entre el Gobierno y el nuevo Govern de Cataluña", ha asegurado Pedro Sánchez.

- Sube a la tribuna de oradores Mariano Rajoy para dar la réplica al candidato a la Presidencia. El presidente le achaca a Sánchez que está dispuesto a llegar a La Moncloa con los votos de quien sea y de la forma que sea, incluso con unos Presupuestos Generales del Estado que los socialistas rechazaron y que Podemos criticó muy duramente. "Ahora van a tener que comérselos con patatas", ha ironizado Rajoy, que ha arrancado un aplauso de la bancada popular.

- En cuanto al programa que ha presentado Sánchez, Rajoy lo ha criticado porque "no es claro, por decir algo. ¿Pero a quién le sorprende? Usted nunca ha hablado claro. Es usted una ambigüedad táctica. Ni siquiera dice siempre lo mismo sobre la misma cosa. Es imposible saber lo que piensa, usted quiere que todo le salga bien. Le felicito, pero cuando se gobierna hay que escoger".

- Ahora es de nuevo turno de Pedro Sánchez, que hace uso de su tiempo para responder a Mariano Rajoy.

"No voy a contribuir a la crispación en este debate ni a su oportunismo en la oratoria parlamentaria", ha explicado Sánchez. "Usted sabe que a lo mejor la moción de censura puede prosperar. Y por eso a algunos grupos políticos se dirige con cuidado, no vaya a ser...", le ha espetado.

- Rajoy, por su parte, le ha achacado a Pedro Sánchez que carece de la credibilidad necesaria para poder ser presidente del Gobierno. "Creo que sería muy negativo -se lo digo a los 350 diputados de esta Cámara- para España que esta moción de censura saliera adelante".

- "Yo tengo una concepción del país, defiendo que España es una nación, y defiendo, como otros muchos países, que dentro del territorio hay quienes se sienten nación", ha dicho Pedro Sánchez, que ha agregado: "Después de lo llovido, me puede dar lecciones de muchas cosas, pero no de defensa de mi país y de amor a mi país".

- Se suspende la sesión hasta las 15.00 horas.