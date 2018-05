Solo una de cada cuatro sentencias dictadas por crímenes machistas en 2016 recoge la denuncia previa de la víctima

Tres de cada cuatro sentencias dictadas en 2016 por homicidios o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y de menores por parte de sus progenitores, recoge que hubo denuncia previa por parte de la víctima. Así se desprende del análisis de las sentencias por estos delitos realizado por el Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se han analizado 38 sentencias de feminicidios, 10 de muertes por violencia doméstica y cinco de asesinatos de menores.

Entre otras conclusiones, se constata que en diez de las 38 sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial. El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales durante 2016 constata un incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, cuando apenas se registraron denuncias previas (3%), y se sitúa en el 26 por ciento del total.

RELACIONADO: Si sufres malos tratos o conoces a alguien en esta situación, llama al 016

En cuanto al 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, el Grupo de Expertos señala en su informe que "a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados". El Análisis subraya la importancia de fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición; e incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

SUBE DE 32 A 40 LA EDAD MEDIA DE LAS VÍCTIMAS

La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, lo que supone un incremento respecto a 2015, cuando fue de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años. En cualquier caso, el Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, para mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes y considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, ante los feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

El porcentaje de crímenes en los que la víctima mantenía una relación de afectividad o convivencia baja diez puntos, al pasar del 76% en 2015 a 58% en 2016. Por otro lado, el agravante de parentesco se aplicó en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en el 52 por ciento de los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor. En el análisis se estudian por primera vez nueve sentencias de homicidio de una mujer a manos de un hombre, sin relación de afectividad o parentesco.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en un 10 por ciento de los casos. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un solo caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide. Asimismo, solo en una de las sentencias dictadas en 2016 se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.