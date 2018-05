La Fiscalía belga confirma que el asesino de Lieja gritó varias veces 'Alá es grande'

La Fiscalía federal belga confirmó hoy que el hombre que asesinó ayer a dos policías y un civil en Lieja antes de ser abatido gritó varias veces "Alá es grande" durante el ataque. El asesino gritó "varias veces Alá es grande y estaba en contacto con personas radicalizadas", indicó el portavoz de la Fiscalía, Eric Van Der Sypt, en rueda de prensa, en la que confirmó que se investigan los hechos como "asesinato terrorista e intento de asesinato terrorista".

Agentes de policía forense belga investigan el lugar de un tiroteo en Lieja, Bélgica, ocurrido este martes, 29 de mayo (EFE).

El terrorista, un belga nacido en 1987 e identificado como Benjamin Herman, "atacó a dos agentes de la policía de Lieja con un cuchillo, por la espalda" y las remató en el suelo con sus propias armas, entró varias veces en un café cercano y después disparó contra un coche, matando a un joven de 22 años. Según el Ministerio Público, los primeros elementos de la investigación indican que podría tratarse de un "atentado terrorista", entre ellos el modus operandi. También ha confirmado que el asesino había estado en contacto con personas radicalizadas, al menos en 2016 y a principios de 2017. La investigación se centra ahora en saber si el asesino actuó solo, agregó la Fiscalía, que indicó que se le está practicando un examen toxicológico a los restos del homicida, del que no se facilitará una fotografía oficial.

Por otra parte, el ministro belga del Interior Jan Jambon, ha confirmado en uan entrevista a la radio Bel-RTL que el atacante es también responsable de la muerte de Michaël Wilmet, un heroinómano cuyo cadáver fue encontrado el martes por la mañana en su domicilio de On, en la provincia de Luxemburgo. El motivo de las muertes no está claro todavía, según el ministro. "Pueden ser motivos de radicalización pero también puede que no tuviera ninguna perspectiva en nuestra sociedad, porque cometió asimismo un asesinato la noche anterior. La psicología de este tipo, que puede que también estuviera drogado, plantea muchas cuestiones. Antes de extraer conclusiones hay que esperar el resultado de la investigación", dijo el ministro.

El ministro de Justicia, Koen Geens, confirmó el martes que Heman, que había salido el día anterior de la prisión de Lantin, donde cumplía condena por delitos menores, había disfrutado de un total de 13 permisos carcelarios.