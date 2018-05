Se entrega el hombre que dejó a deber más de 8.000 euros por una boda en Galicia

El hombre responsable de la celebración de una boda por todo lo alto en Galicia, con 200 invitados y actuaciones musicales, se ha entregado 19 días después de dejar a deber 8.266 euros en un local de Viveiro. Según 'La Voz de Galicia' el hombre se ha entregado esta mañana en una comisaría y se ha negado a delcarar ante la policía asesorado por un abogado. El individuo, que era el hermano del novio, habría decidido entregarse tras recibir llamadas de varios de sus familiares a quienes sí cogió el telefóno y después de que trascendiera la enorme deuda.

La Policía Nacional de Viverio había lanzado una roden internacional de captura contra este sujeto tras la celebración del pasado día 9 de mayo. Según los testigos durante el evento no se reparó en gastos: la novia fue ataviada con un vestido con cristales Swaroski y el baile fue amenizado por uno de los cantantes más famosos del género manele de Rumanía. Tampoco faltaron ni comida ni bebida, que en principcio iban a llevar, pero que al final encargaron al local. La celebación se extendió de seis de la tarde a seis de la mañana y, cuando finalmente tocaba pagar, les dijeron que no encontraban en condiciones y volverían al día siguiente. Sin embargo, no habían logrado volver a contactar con él.

Antes de que se personara esta mañana la Policía Nacional pensaba que podría haberse marchado a Rumanía, de donde es originario, e incluso había pedido colaboración a este país para dar con él. El hombre lelgó a abonar algunas cantidades enconcepto de adelanto por el banquete y la celebración, 700 euros en abril y otros 300 a principios de mayo.