Francia premia al héroe que arriesgó su vida para salvar a un niño en un rescate de película en París

Hace seis meses Mamoudou Gassama, de 22 años, vivía todavía en su Mali natal, pero ahora es un héroe conocido en toda Francia. Y es que Gassama, que hasta ahora residía en Francia sin papeles, ha demostrado un valor fuera de lo común y una enorme generosidad: este sábado, al ver a un niño de cuatro años suspendido en el vacío y colgando de un balcón, el joven, que pasaba por la calle, no dudó en encaramarse al edificio y escalar por los balcones los cuatro pisos. En un tiempo récord, alcanza al pequeño y logra ponerlo a salvo. Francia ha querido premiar su heroica acción otorgándole hoy mismo la nacionalidad francesa y una plaza en el servicio cívico de bomberos de la capital.

Gassama escaló hasta el cuarto piso en un tiempo récord (@infoEmerg / Twitter).

El espectacular vídeo, en el que se ve al joven subir de un salto e ir ascendiendo con una facilidad pasmosa ante una muchedumbre en vilo, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Gassama, que logra completar su gesta en apenas 30 segundos, ha asegurado en declaraciones a 'Le Parisien' que escuchó a gente gritar, se acercó, vio la situación y tuvo un arrebato. "Logré subir (...). Gracias a Dios que le he salvado". Asegura que no se lo pensó dos veces. "Lo hice porque es un niño (...) Me gustan mucho los niños". El joven dice también que lo haría otra vez sin dudarlo, a pesar de que nunca había hecho una ascensión de estas características. Sí ha contado, sin embargo, que es aficionado al deporte y una persona en buena forma. "Juego al balón, corro, voy a al gimnasio...".

#París: El héroe que SALVA a niño de 4 años de una muerte segura. Escalando por la fachada, lo rescata. Secuencia completa Mamoudou Gassama pic.twitter.com/sZE7NFPc0w — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 27 de mayo de 2018

Impresionados por su gesto muchos internautas comenzaron a pedir que se regularice la situación de Gassama. La propia alcaldesa de Paría, Anne Hidalgo, manifestó este domingo su agradecimiento, ya que "su gesto heroico es un ejemplo para todos los ciudadanos" y aseguró que lo apoyaría "en sus esfuerzos por establecerse en Francia". Esta mañana Mamoudou Gassama ha sido recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, quien ha confirmado que tendrá la nacionalidad francesa y formará parte del servicio cívico de los bomberos de la capital. "Bravo", le dijo hoy Macron en el encuentro que mantuvieron.

Emmanuel Macron recibe a Mamoudou Gassama en el Palacio del Elíseo (EFE).

El Gobierno ya había abierto la puerta a una posible regularización a través de su portavoz, Benjamin Griveaux, quien en su perfil de Twitter consideró que "este acto de inmensa valentía, fiel a los valores de solidaridad de nuestra república, debe abrirle la puerta de nuestra comunidad nacional".

Encantado con el agradecimiento general Gassama ha querido corresponder y para ello se ha abierto un perfil de Twitter en el que ha difundido el siguiente mensaje, que da nota también de su humildad. "Gracias a todos por vuestros mensajes de reconocimiento, me encuentro conmovido. Pero no es heroico, sobre todo cuando uno se siente capaz de hacerlo".

Merci à tous pour vos messages de reconnaissance, je suis particulièrement touché par tout ça. Mais ce geste n’est pas héroïque, il est normal de réagir ainsi surtout quand on se sens en mesure de le faire. 🙏🏽 — Mamoudou Gassama (@MamoudouGassam4) 28 de mayo de 2018

El padre del pequeño ha sido detenido por la Policía y está siendo investigado por desatenderlo, mientras que la madre del niño no estaba en París en el momento de los hechos