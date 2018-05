¿Quieres recorrer Europa este verano? Si tienes 18 años el viaje puede salirte gratis

La cuenta atrás para las vacaciones de verano ha comenzado. Si aún no tienes planeado ningún viaje y no te importaría visitar alguna capital europea, este es tu momento. La Comisión Europea ha anunciado este jueves el lanzamiento oficial de una iniciativa para que 15.000 jóvenes de 18 años puedan viajar gratis este verano por un máximo de cuatro países europeos y durante un periodo no superior a treinta días, con el objetivo de que los candidatos seleccionados puedan descubrir el continente y "entender mejor la diversidad europea".

La Torre Eiffel, en París (Getty Images)

El programa, conocido como DiscoverEU, cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros y Bruselas aspira a poder entregar 'bonos de viaje' a un total de 20.000 jóvenes a lo largo de 2018, ya que está estudiando la posibilidad de organizar una segunda ronda de presentación de solicitudes el próximo otoño. Los jóvenes, que deberán tener 18 años a fecha de 1 de julio de 2018, podrán presentar la solicitud en la web del Portal Europeo de la Juventud entre los días 12 y 26 de junio, y el viaje deberá realizarse entre el 9 de julio y el 30 de septiembre.

RELACIONADO: El increíble viaje de la primera mujer que ha visitado todos los países del mundo ¡en solo 18 meses y 26 días!

Los solicitantes deberán participar en un concurso de cinco preguntas sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural y las iniciativas de la UE destinadas a los jóvenes, y tendrán que responder a una pregunta de desempate en el caso de que haya demasiadas solicitudes. Este viaje podrá realizarse solo o en grupos de hasta cinco personas si así se ha indicado en la solicitud, y el bono incluirá únicamente los desplazamientos -principalmente en tren, aunque también en autobús y avión en casos en los que sea necesario- mientras que el alojamiento y el resto de gastos correrán a cargo de los seleccionados. Por último, los jóvenes seleccionados deben estar dispuestos a convertirse en 'embajadores' de DiscoverEU, lo que consistirá en contar la experiencia de viaje a través de redes sociales o mediante la presentación de ésta en un centro escolar o comunidad local.

El Coliseo, en Roma (Getty Images)

"Aprovecha esta oportunidad para experimentar la libertad de movimiento, entender mejor la diversidad de Europa, disfrutar de su riqueza cultural, hacer nuevos amigos y en definitiva conocerte a ti mismo", animaba el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, quien confía en que esta iniciativa sea una "parte importante" del apoyo de la Comisión a la juventud europea en el futuro.