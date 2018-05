Celebran una boda por todo lo alto en Galicia y se marchan sin pagar 8.000 euros

8.266 euros. Es la suma que ha dejado a deber una pareja que contrató la celebración de una boda el pasado día 9 de mayo en un local hostelero de Viveiro, en Lugo, donde se busca a cualquier miembro de la familia para saldar la cuenta. Según 'La Voz de Galicia' el evento fue contratado por el hermano del novio, e incluso se adelantaron algunas cantidades, 500 euros en marzo, 700 en abril y 300 principios de mes, pero ahora no hay ni rastro de ningún individuo que pueda hacerse cargo del resto.

La Policía Nacional busca a los responsables de la contratación de la boda (Pixabay).

Según el relato de la prensa gallega la pareja no escatimó en gastos: la novia lució un traje labrado con cristales Swarovski ante sus 200 invitados que iniciaron la celebración a las seis de la tarde y estuvieron brindando hasta la madrugada. Incluso invitaron a cantar a Nicolae Guta, un conocido intérprete del género manele en Rumanía, que llegó a España en su avión privado y acompañado de cuatro músicos. Pero cuando terminaron los fastos el hermano del novio se acercó para explicar que en ese momento no tenían dinero y que volverían al día siguiente. Al día siguiente volvió y les dijo que su padre aún se encontraba indispuesto por la fiesta. A partir de entonces ya no cogieron el teléfono.

La factura incluye el alquiler del salón y el servicio, además de comida y bebida. Inicialmente les dijeron que la llevarían ellos, pero luego les encargaron merluza y chuletas de cerdo, además de refrescos vino y whisky de una marca conocida. A la hora de contratar el local el hermano había facilitado documentos y de hecho la familia lleva tiempo viviendo en Viveiro. Pero ante la imposibilidad de encontrarle los responsables del local hostellero han puesto una denuncia y la Policía Nacional ha pedido cooperación a Rumanía donde se sospechan que podría haberse trasladado su interlocutor.