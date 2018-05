Trump cancela su reunión con Kim Jong-Un y recupera la retórica beligerante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado por carta al dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-Un, que considera "inapropiado" seguir adelante con la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur, habida cuenta de la "hostilidad" con la que considera que ha actuado en los últimos días el líder norcoreano. "Sirva esta carta para afirmar que la cumbre de Singapur, por el bien de las dos partes, aunque en detrimento del mundo, no tendrá lugar", ha anunciado Trump en la misiva, difundida este jueves por la Casa Blanca y en la que se asegura que la reunión se había organizado por iniciativa del régimen norcoreano -"aunque eso es totalmente irrelevante"-.

Donald Trump (Gtresonline)

Así, aunque ha agradecido "el tiempo, la paciencia y los esfuerzos" dedicados a la organización de dicho encuentro, Trump considera que "la tremenda ira y la abierta hostilidad" demostrada por Kim Jong-Un en sus últimas declaraciones hacen que sea "inapropirado" seguir adelante con dicha cita. Kim amenazó con cancelar la cumbre si Washington seguía reclamando una desnuclearización unilateral, lo que hizo temer por la continuidad de una reunión que debía servir para rebajar las tensiones en la península de Corea. El dirigente norcoreano ya se vio el 27 de abril con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In.

ENTRE LAS AMENAZAS Y EL DIÁLOGO

"Hablas de vuestra capacidad nuclear, pero la nuestra es tan masiva y potente que rezo a Dios para no tener que usarla nunca", ha advertido Trump en su carta, en la que sin embargo ha vuelto a apelar al "diálogo" como elemento clave para resolver las disputas abiertas. De hecho, ha aprovechado para agradecer al Gobierno de Corea del Norte el "bonito gesto" de liberar a tres presos estadounidenses. Trump no ha rechazado de plano verse en un futuro con Kim e incluso le ha instado a "llamar o escribir" si "cambia de idea" sobre la celebración de dicho encuentro. Para el mandatario norteamericano, "el mundo, y Corea del Norte en particular, ha perdido una gran oportunidad para la paz duradera y la prosperidad". "Esta oportunidad perdida es un momento verdaderamente triste de nuestra historia", ha concluido.