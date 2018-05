'No había nada, era como si hubiera caído una bomba atómica': vecinos de Tui relatan el infierno tras la explosión

"Es lo más parecido a un terremoto", "Parece que cayó una bomba atómica", "Es un milagro que no haya más muertos"... Con estas frases relatan los vecinos del lugar de A Torre, en Tui (Pontevedra) el terror que vivieron en la tarde de ayer, cuando una explosión en un cobertizo donde se almacenaba ilegalmente material pirotécnico dejó parte del pueblo reducido a escombros en cuestión de segundos. Dos personas perdieron la vida, cerca de 30 resultaron heridas y el temblor provocado por la explosión se sintió en la vecina localidad portuguesa de Valença do Minho, donde hubo casas afectadas por la violencia de la deflagración.

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA MAGNITUD DE LA EXPLOSIÓN

La devastación en Tui recuerda a las escenas que se pueden ver tras un terremoto (Getty Images).

"Fue igual que una bomba atómica y puedo contarlo. Es un milagro que no haya más muertos". Así de contundente se expresa un vecino que salió ileso a pesar de que su casa está completamente destrozada. No queda ni un tabique en pie. Lo mismo ocurre en numerosas viviendas de Tui, cuyos habitantes asistieron con terror a la enorme deflagración y que se debaten hoy entre la incredulidad y la indignación. "Esto es lo más parecido a un terremoto que vi nunca", ha contado a 'La Voz de Galicia' otra residente en la zona. "En mi vida he pasado tanto miedo, está toda la casa deshecha", tercia una tercera mujer, Marisa González, que no se explica cómo ella y sus hijas han podido salir indemnes de tanta destrucción.

RELACIONADO: Han encontrado el cuerpo de la segunda víctima mortal

Las imágenes del lugar son elocuentes. Un enorme socavón en el lugar donde se encontraba la vivienda en la que se almacenaba ilegalmente el material pirotécnico. Carmen Alén vive a 20 metros de la casa que escondía un verdadero polvorín, algo que ninguno de los vecinos sospechaba siquiera. "Mi casa todavía está ardiendo. Tuve que salir gateando porque se me cayó el techo encima", dice. Su hermana, Sonia, cuyas dos hijas están en un hospital, relata que una de ellas tenía "el pelo ardiendo" y que tuvo que sacar a su hermana Carmen de entre los escombros.

Hubo casas que se vinieron abajo completamente y no quedó en pie ni un tabique (Getty Images).

"Estaba en el salón descansando porque trabajé de noche. La primera explosión me lanzó contra la televisión, me dejó aturdido, fui corriendo a la cocina en busca de mi hija, nos abrazamos y ya salimos de casa mientras caían los cascotes, y sentimos otras dos explosiones. Al salir ayudamos a un vecino que no podía salir solo y vimos que habían desaparecido casa", cuenta Marco Antonio Estévez. Severino Fernández, que regenta un bar cercano, explica que estaba en la calle en el momento de la deflagración y que la fuerza de la onda expansiva lo levantó por el aire. "Lo peor son los heridos y los fallecidos", lamenta en declaraciones al 'Faro de Vigo'.

RELACIONADO: La enorme explosión tuvo lugar en la tarde de ayer

Por el momento, dos cuerpos han sido rescatados sin vida de entre los escombros de la que era su casa, en medio de un escenario dantesco, aún humeante. Cerca de 30 personas más resultaron heridas de diversa consideración, aunque sus vidas no corren peligro. Los demás vecinos de la zona esperan ahora soluciones porque han perdido todo lo que tenían aunque han logrado conservar lo más imporante: la vida. El dueño de la casa donde se almacenaba el material pirotécnico declara hoy ante la Guardia Civil y se espera que luego pase a disposición judicial.