La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años de cárcel y a su esposa a 15 por el caso Gürtel

La Audiencia Nacional ha condenado al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y a su esposa Rosalía Iglesias, 15 años y 1 mes de prisión. Al Partido Popular lo ha condenado a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y a la exmujer de este último, la exministra Ana Mato, también ha sido condenada al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo en los primeros años de actividades de la trama, en los años 1999-2005 .

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas (EFE)

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que se ha dado a conocer este jueves y consta de 1.687 folios, se trata de la primera condena a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, se produjo "un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado", en tanto que los actos delictivos de la trama "produjeron beneficios económicos cuantificables al PP". En relación a Ana Mato, la sección segunda de lo Penal recuerda que la exministra, cuando todavía estaba casada en régimen de gananciales con Sepúlveda -que ha sido condenado a 14 años y 4 meses de cárcel-, disfrutó de "viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia" como regalos y celebraciones de cumpleaños.

Además de 'El Bigotes', a quien la Fiscalía pedía una pena de 5 años y 2 meses de cárcel, han sido absueltos Luis Valor San Román, exdirector del Ayuntamiento de Majadahonda; Jacobo Ortega Alonso, hermano de Guillermo Ortega; José Antonio Sáenz Jiménez, exconcejal de Pozuelo de Alarcón, y cuatro personas vinculadas a empresas de la trama: Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez e Inmaculada Mostaza. 'El Bigotes' está considerado el 'hombre en Valencia' de Francisco Correa y responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events -empresa de eventos de Correa-, que obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana.

A la derecha, Francisco Correa (Gtresonline)

Desde el Partido Popular ya han anunciado que recurrirán la sentencia y que "en ningún caso conocía los hechos". Tras conocerse ese fallo, y después de una reunión de miembros de la dirección del PP en 'génova', el partido ha avanzado su decisión en lo que respecta a su responsabilidad civil. Aunque manifiesta "una vez más su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales", añade que en este caso "no comparte su contenido". El PP explica que los hechos que se han juzgado "se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades madrileñas de los más de 8.000 Ayuntamientos que hay en España". Y recalca que "no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual".

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido en una entrevista que los casos de corrupción le han hecho "mucho daño" a su partido, aunque ha subrayado el hecho de que muchos de los que se habla últimamente son "de hace muchos años". Además ha dicho que "es evidente que el PP es mucho más que diez o quince casos aislados" de corrupción, y se trata de un partido que en la "inmensa mayoría" de las administraciones que ha gobernado no ha "generado estas situaciones". Como ya dijo ayer en el Congreso, Rajoy ha admitido que no le hubiera gustado que la noticia de la detención de Eduardo Zaplana se produjese nunca, y también ha insistido en que no puede emitir "ningún juicio de valor" hasta que se sepa "lo ocurrido" en este caso.