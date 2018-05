Iglesias dice que una participación baja en la consulta le obligará a dimitir

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que una participación baja en la consulta a las bases para que decidan su futuro, sería "un fracaso" que les "obligaría a dimitir", y se ha mostrado convencido de que sus adversarios "no están dentro" a pesar de críticas como las del alcalde de Cádiz. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Iglesias se ha referido a la carta que el alcalde gaditano, José María González, Kichi, ha escrito al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, en la que insiste en que se deben a la gente humilde y que "difícilmente" les perdonarán que se equivoquen "de bando".

"Tengo clarísimo que nuestros adversarios no están dentro de Podemos, están fuera de Podemos", ha dicho Iglesias, quien ha recordado que cuando Kichi ha sido cuestionado por "condecorar a la virgen" o por sus explicaciones sobre la venta de fragatas a Arabia Saudí, siempre le ha defendido "aunque no lo entendía" porque "pensaba que estaba haciendo lo mejor para su pueblo". "No le voy a pedir a él que me defienda, Kichi tiene todo el derecho del mundo a escribir cartas y todo el derecho del mundo a votar para que tenga que dimitir o pedir que se vote para que dimitamos, pero yo voy a seguir apoyándole como alcalde porque es el mejor alcalde que podría tener Cádiz", ha dicho.

Sobre la participación en la consulta a los inscritos, que desde ayer y hasta el próximo domingo deben decidir si Iglesias y su portavoz en el Congreso, Irene Montero, tienen que dimitir por la polémica tras comprarse un chalé de más de 600.000 euros, Iglesias ha admitido hoy que la participación será un dato clave y que si es muy baja tendrán que renunciar a sus cargos. Así lo ha dicho en la Cadena Ser y después, preguntado en el Congreso, no ha querido especificar el umbral de baja participación que provocaría su renuncia, pero sí se ha atrevido a fijar una cifra exitosa de participación. Le gustaría que votarán más de 120.000 militantes, lo que sería -ha dicho- "espectacular", aunque ha emplazado a los periodistas a comparar la participación en consultas anteriores en Podemos.

En Vistalegre II, donde fue refrendado como secretario general, por ejemplo, votaron 155.000 inscritos. "Cuanto más alta sea la participación, mejor. Una participación baja sería una mala noticia; yo espero que esté entre las consultas con más participación en Podemos, y creo que va a ser así", ha apuntado. Iglesias ha vuelto a defender su decisión de comprarse esa vivienda unifamiliar con Irene Montero en Galapagar (Madrid), de lo que no se arrepiente, a pesar de que admite que ha puesto en cuestión su credibilidad tanto dentro como fuera del partido.

En este sentido, ha subrayado que cuando se cuestiona a dos dirigentes políticos "hay que preguntar a la gente" si siguen siendo "dignos". "Un dirigente político tiene que tener las agallas cuando se cuestiona su diligencia de poner su cargo a disposición de la gente, ojalá lo hicieran los demás", ha enfatizado. Así explica su decisión de trasladar a los inscritos la responsabilidad para que decidan si Iglesias y Montero "con sus circunstancias y decisiones personales" siguen siendo dignos de representar a la formación morada.