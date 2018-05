Fallece el aclamado escritor estadounidense Philip Roth a los 85 años

El aclamado escritor estadounidense Philip Roth ha fallecido a los 85 años en un hospital de Nueva York a causa de una insuficiencia cardíaca. A Roth (Newark, 1933), considerado uno de los literatos más importantes del país, su mayor éxito le llegó con 'El lamento de Portney' ('Portnoy's Complaint', 1969), en la que el protagonista, Alexander Portnoy, cuenta sus aventuras sexuales a su psiquiatra y vive atormentado por los remordimientos y por su obsesión por el sexo. De origen judío polaco-ucraniano, la extensa y galardonada obra de Roth abordó, además del sexo, temas como el deseo, la vejez y la muerte, o el judaísmo y sus obligaciones en un recorrido paralelo a su experiencia personal. También de lo que significa ser un escritor judío en Estados Unidos.

Philip Roth era considerado uno de los escritores vivos más importantes de Estaods Unidos (Cordon Press).

Otras de las obras célebres de Roth son las tres que conforman la conocida como 'trilogía americana': 'Pastoral Americana' ('American Pastoral', 1997), 'Me casé con un comunista' ('I Married a Communist', 1998) y 'La mancha humana' ('The Human Stain', 2000); así como 'La conjura contra América' (The Plot Against America', 2004), en la que relata una versión alternativa de la historia estadounidense pactando con los nazis. Con "American Pastoral", Roth ganó el Premio Pulitzer, uno de los muchos galardones de una aclamada carrera en la que le faltó el Nobel de Literatura, para el cual su nombre sonó en repetidas ocasiones. También obtuvo dos Premio Faulkner, la Medalla Nacional de las Artes y el Premio Príncipe de Asturias.

El triste fallecimiento de este referente de las letras estadounidenses fue comunicado por la revista 'New Yorker', en la que aún seguía colaborando. Roth, que no tenía pelos en la lengua, aprovechó una de sus últimas intervenciones públicas para criticar al presidente Donald Trump. Comparándolo con Lindbergh, un antisemita declarado que en su libro 'La conjura contra américa' es el responsable de firmar un tratado de paz con Hítler dijo que éste personaje al menos era "un auténtitico héreo americano". Trump, sin embargo, sería "un fraude masivo, la suma diabólica de sus defectos, desprovisto de todo excepto de la ideología vacía de un megalómano".