Una madre denuncia 'malos tratos' a su hija con autismo en un colegio de Cáceres

Insultos, vejaciones e incluso malos tratos físicos. Es lo que denuncia Ana Belén Salas, la madre de una niña de 13 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que estaba escolarizada en el CEP San Francisco de Cáceres y que presuntamente habría sido víctima de este trato por parte de la directora del centro. Según Salas, son unos hechos que se vienen produciendo "desde hace un año y medio largo, pero pronunciado más durante este año", y que se han dado cuenta porque "la conducta" de su hija "había cambiado a ser todavía más desafiante".

El abogado de la familia y la madre, Ana Belén Salas, durante una rueda de prensa en Cáceres (Europa Press).

A este respecto, ha ejemplificado que cuando ella llegaba a casa de trabajar la menor mostraba "una explosión bestial", "caía al suelo llorando y gritando" para "tratar" de decir algo a su madre, para pedir "ayuda", por lo que estuvo "más pendiente" de la situación. "Mi niña tiene un Trastorno del Espectro Autista no verbal, habla escasamente unas ocho o diez palabras, tiene comprensión pero no va más allá", ha detallado la madre, quien ha añadido que ella se comunica mediante pictogramas, señas o una tablet.

En una rueda de prensa en Cáceres para dar a conocer los hechos, Salas ha explicado que tras conocer el caso de otro menor con autismo de Getafe también presuntamente maltratado, decidieron poner una grabadora en la mochila de su hija durante tres días de mayo, un hecho con el que se ha confirmado "lo que sospechaba". Salas ha subrayado que, el primer día con grabadora, tuvo que ir a "urgencias con una taquicardia muy grande, con una impotencia muy grande" porque tras escuchar lo grabado confirmó "lo que sospechaba y que la niña trataba de decir durante tantos meses". "El segundo día todavía fue mucho más fuerte porque escuchaste situaciones más fuertes", ha manifestado, toda vez que ha añadido que el tercer día la grabación es "normal" porque "esta señora (la directora) no fue ese día al centro o no apareció en clase".

Además, esta madre, que también es presidenta de la Asociación de Familias de Personas con TEA, ha asegurado que "durante todos estos meses" ha intentado "contactar" con la directora del centro pero no ha sido posible. "Se me ha hecho caso omiso", ha incidido. "Una noche de las que hemos ido al hospital San Pedro de Alcántara para que a mi niña le hiciesen una revisión, yo le dije a mi hija: 'no te preocupes porque a partir del lunes no vas a ir al colegio, nadie te va a volver a pegar'. Y la reacción de mi niña fue abrir los ojos y darme un beso, y es como decirme que ya te has dado cuenta de lo que me estaba pasando", ha relatado Ana Belén Salas entre lágrimas.

Por su parte, el abogado de Salas, Ángel Luis Aparicio, ha explicado que los supuestos malos tratos sufridos por la menor han sido "tanto físicos como psíquicos". "Hay violencia física como tirones de pelo, pellizcos y violencia psíquica en el sentido de que se producen voces, gritos e insultos", ha aseverado al tiempo que ha indicado que "hay también amenazas veladas claras que se recogen en los audios y, en definitiva, la aplicación de un protocolo de violencia".

Aparicio ha confirmado que "la investigada es la directora" del centro educativo porque es "la que sale en los audios", pero en los mismos "salen otras personas que evidentemente han estado seguramente viviendo esto". Por ello, ha dicho que espera "que los testigos presenciales digan la verdad y no pretendan ocultar". "Hay audios tan claros como 'Te he tenido que pegar'", ha expuesto el abogado, quien ha valorado que "si una directora dice esto a una menor ya es sintomático, no se en qué protocolo está el ejercicio de la violencia", ha indicado.