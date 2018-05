El notable aumento de menores migrantes que llegan solos a España

El número de menores migrantes que llegaron solos a España en el año 2017 fue de 2.417, lo que supone un aumento del 60,4% con respecto a 2016, según Save the Children, que precisa que la mayoría son de nacionalidad marroquí y argelina. Así, la organización estima que actualmente hay en total 6.414 menores extranjeros no acompañados bajo tutela del Estado. La organización, que ha presentado este lunes su informe 'Los más Solos', ha denunciado los "fallos" y "obstáculos" del sistema de acogida, protección e integración de niños y adolescentes migrantes que llegan solos a España. De hecho, señala que España "no está preparada" para acoger a los menores y garantizar sus derechos.

Una persona saca las manos por una ventana con barrotes (Pedro Armestre/Europa Press)

De los casi 2.500 menores no acompañados que llegaron en 2017, unos 2.177 lo hicieron en patera. "Cuadruplica el número de 2016", ha recalcado el director general de la organización, Andrés Conde, durante una rueda de prensa, en relación a la llegada de menores en embarcaciones. Y ha destacado que el 14% de todas las personas que han alcanzado España por vía marítima o terrestres son menores de edad.

Además, ha recordado que en 2016 llegaron 28.349 migrantes a España, que es el "tercer país" en número de llegadas, después de Italia y Grecia. Según los datos de la organización, ese mismo año abandonaron los servicios de protección un total de 825 menores -de los que 770 son niños y 55 son niñas- que actualmente figuran en paradero desconocido. De ellos, 331 estaban en Andalucía, 230 en Euskadi y 66 en Ceuta.

De los menores extranjeros que constan como tutelados por el Estado, proceden de Marruecos el 64,84%, de Argelia el 9,63, de Guinea el 4%, de Costa de Marfil el 3,2%, de Camerún el 0,98%, y de Nigeria el 0,59%. Según ha explicado Conde, el 90% son barones, mientras que el 10% son mujeres. "Pero ese 10% es el más vulnerable", ha afirmado, argumentando que muchas, cuando son adultas, confiesan que siendo menores fueron captabas por redes de trata de seres humanos.

