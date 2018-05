Ana Patricia Botín se confiesa feminista: 'Hace diez años hubiera dicho que no'

Ana Patricia Botín, una de las mujeres más poderosas de España, se ha sumado a la lucha por la igualdad confesándose feminista. En una entrevista en la Cadena Ser ha asegurado "si me hubiera hecho esta pregunta hace diez años le hubiera dicho que no y hoy le digo que sí, porque al final me he ido dando cuenta de que existe discriminación y que las mujeres necesitan que les ayudemos, necesitamos ayuda, sobre todo de los hombres, que son los que mandan". En este sentido, Botín, que es junto a Ana María Llopis una de las dos únicas mujeres que presiden una empresa en el Íbex 35, ha reclamado mayor presencia feminina en el mercado laboral. "Las mujeres nos merecemos tener más sitio", ha apuntado Botín, que reconoce que "algo no funciona" cuando en su propio banco más de la mitad de la plantilla corresponde a mujeres, pero solamente el 20% está en puestos directivos.

Ana Patricia Botín se ha mostrado partidaria de las políticas de discriminación positiva (Getty Images).

Botín ha explicado que que se reúne habitualmente con otras mujeres para ver qué se hace en otras empresas en materia de igualdad de género y ha reconocido que cree "mucho" en la discriminación positiva. "Creo mucho en la discriminación positiva y lo estamos practicando en el banco", ha señalado la primera ejecutiva de Santander, para quien "esto no se soluciona de un día para otro". "Tenemos que conseguir que la manera de hacer las cosas también incorpore la manera de hacer las cosas de las mujeres, tenemos que estar más presentes en puestos directivos", ha indicado la presidenta de Santander, cuyo objetivo para 2025 es que el 30% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres, que son ya el 35% de su consejo de administración. En su opinión ésta es una lucha que no solo benficia a las mujeres, sino también a los hombres: "Como colectivo ganamos todos. Los hombres ganan si las mujeres tenemos más responsabilidad. Esto es un buen negocio. Es bueno para todos y hay que hacerlo, no tenemos opción".

RELACIONADO: Practica yoga, ama el té.... Ana Patricia Botín se estrena en Twitter y revela su faceta más personal

La empresaria y alta ejecutiva se ha referido también durante la entrevista a la situación de España y ha querido poner en valor el trabajo realizado para superar la crisis. Eso sí, considera necesario realizar un "esfuerzo enorme" por parte de la sociedad para "que llegue a todos la recuperación", si bien "lo que ha conseguido España en los últimos años es algo admirable". En este sentido, asegura que "España hoy es mucho más admirada fuera que dentro".Además, respecto al conflicto en Cataluña, la directiva ha señalado la necesidad de "volver a enamorar a todos los catalanes del proyecto español", que "es un gran proyecto".

Botín, que es también presidenta de Universia y hoy inauguraba el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, ha subrayado el papel esencial de la educación en el desarrollo de cualquier país. Ha reclamado el papel de la Universidad como parte de la respuesta para formar "ciudadanos globales", evitando "visiones localistas y endogámicas" que alejan de la cooperación internacional, en relación a los retos de la educación superior.

RELACIONADO: Así es Ana Botín, 'reina' absoluta de las finanzas

Ana Patricia Botín no solo es la 'reina' absoluta de las finanzas en España, sino que en 2016 fue incluida en la lista Forbes como una de las mujeres más poderosas del mundo. Hija de Emilio Botín López y Paloma O'Shea lleva más de 30 años casada con Guillermo de Borghetto, con quien tiene tres hijos. El pasado mes de febrero la ejecutiva y empresaria se abrió una cuenta en Twitter seguida ya por más de 20.000 personas y en la que además de comentar sobre el mundo de la banca y las finanzas expresa sus opiniones sobre temas de su interés: "La educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga… incluso el té".