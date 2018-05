'Siempre te querré, pero no eres mía': una mujer confiesa 20 años después haber robado a una bebé

"Siempre te querré, siempre, pero no eres mía". Así fue la confesión entre lágrimas de Gloria Williams, una mujer estadounidense que reconoció haber secuestrado a una bebé recién nacida en un hospital y haberla criado. Se enfrenta a una condena de 22 años de cárcel por los hechos, que tuvieron lugar en 1998. "Sé que os he hecho daño y lo siento mucho", les dijo a los padres biológicos de Kamiyah Mobley, durante una sesión del juicio que se sigue contra ella. Según ha detallado, el 10 de julio entró disfrazada de enfermera en un hospital de Jacksonville (Florida) y sustrajo a la bebé, a la que se llevó a su casa en Carolina del Sur y a la que crio como si fuera suya durante los siguientes 18 años. Hasta que fue descubierta.

Esta es una imagen de Kamiyah con la que creía que era su madre, Gloria (Captura de ABC News).

La niña creció convencida de que su nombre era Alexis Kelly Manigo y de que su madre la adoraba. Y así era. Lo que no podía sospechar era que Gloria no era la mujer que la trajo al mundo. ¿Cómo lo descubrió? Al ir a sacarse el carnet de conducir le comunicaron que su acta de nacimiento no era válida. Fue a hablar inmediatamente con Gloria, que le contó la verdad. Pero ella, con 18 años, no tuvo recursos suficientes como para ir a la policía. No sabía qué hacer. Le confesó a una amiga íntima su descubrimiento. No se sabe si fue esa amiga quien lo hizo, pero lo cierto es que la institución que se encarga de buscar a niños desaparecidos en Estados Unidos recibió una llamada anónima denunciando la situación. Y así es como Gloria Williams fue detenida.

El próximo 8 de junio habrá sentencia contra Gloria Williams. La madre biológica de Kamiyah, Shanara Mobley, querría que la condenasen a pena de muerte y así lo ha manifestado durante el juicio, en el que ha dicho que nunca dejó de pensar en su hija, especialmente en sus cumpleaños. Tenía solo 16 años cuando la tuvo y una situación personal muy complicada porque el padre, de 22 años, estaba en la cárcel. Pero ella quería criar a la niña. Y Gloria se lo impidió. Kamiyah no piensa como su madre biológica, no quiere que condenen a la que ella pensaba que era su progenitora. De hecho, la llama a diario a la cárcel donde está internada en espera del veredicto.

Esta es la ficha policial de Gloria Williams (Cordon Press).

¿Por qué lo hizo Gloria? Ha contado que antes del secuestro, mantenía una relación con un hombre que la maltrataba y como consecuencia de ello perdió al bebé que estaba esperando. Antes, le habían retirado la custodia de otros dos hijos. "Perdí el control de mi vida", ha explicado. "Rezo todos los días para que el Señor cure sus corazones", ha asegurado en referencia a los verdaderos padres de la joven Kamiyah, que está intentando recomponer su vida, que saltó en pedazos cuando descubió su origen. Está iniciando una relación con sus padres biológicos, que para ella son por el momento unos completos desconocidos. Y también quiere seguir manteniendo una relación con Gloria Williams, la mujer que ella siempre pensó que era su madre.