La investigación sobre el hallazgo de una pareja en el campo de tiro de Granada, Las Gabias, que mantenía hasta ahora todas las hipótesis abiertas ha dado un giro definitivo. Este jueves, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que la muerte de Mar C., de 21 años, hace ahora una semana es un nuevo caso de violencia machista. La joven murió al ser disparada con una escopeta por el que fuera su novio, Miguel F.,de 24 años, que también se disparó a sí mismo y falleció.

La confirmación se produce tras el informe que ha elaborado la Guardia Civil en el que concluyen que Miguel acabó con la vida de ella de manera "intencionada" y que después se suicidó, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Este informe ya ha sido remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Fe (Granada), que investiga el suceso, aunque la jueza está pendiente de recibir más documentación. Concretamente, un estudio de criminalística y otro sobre los audios del teléfono móvil de la joven.

La Guardia Civil mantenía abiertas en un principio "todas las hipótesis" sobre este caso, tanto la de un posible accidente en el campo de tiro como el de un asesinato por violencia de género, aunque la familia y el entorno de la joven siempre ha mantenido que se trataba de violencia machista, aludiendo a la existencia de "indicios" reflejados supuestamente en "whatssaps y audios", que no dejan "duda" de que fue un "asesinato" ejecutado de modo "premeditado". Al parecer, Mar nunca les habló de los problemas psicológicos que supuestamente padecía su exnovio, algo de lo que se lamentaba su madre, la cual leyó un comunicado para pedir que lo ocurrido no quede como un accidente: "A mi hija me la han matado, me la han robado"

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha confirmado este viernes que la Junta de Andalucía se personará en el procedimiento abierto por crimen. La consejera ha recordado que la Junta, a través del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, tiene la opción de hacerlo cuando la mujer resulta ser víctima mortal "y así lo hará". Según ha dicho, la Junta se personará "fundamentalmente para ver cómo evoluciona el procedimiento en el caso y también para ser parte de ese procedimiento".

Cuando ocurrieron los hechos, en la tarde del pasado jueves, hace ahora una semana, los dos jóvenes se encontraban en una de las galerías del tiro al plato del campo de Las Gabias. Fueron los trabajadores del recinto los que dieron la voz de alarma al encontrar a la pareja herida en el campo de tiro, uno de ellos con heridas por arma de fuego en el rostro. Ambos habían fallecido cuando llegaron los equipos de emergencia.