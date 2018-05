Museos de toda España abren hoy sus puertas de forma gratuita por el Día Internacional de los Museos

Los principales museos de Madrid, Bilbao, Barcelona y Málaga abrirán sus puertas de forma gratuita y llevarán a cabo una serie de actividades especiales este viernes, 18 de mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos que busca sensibilizar al público sobre estas instituciones como medios importantes para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Los horarios especiales y las actividades se prolongarán en muchas de esta instituciones al noche del sábado en el marco de la Noche de los Museos.

Fachada del Museo del Prado, en Madrid (Gtresonline).

MUSEO REINA SOFÍA

Así, el Museo Reina Sofía de Madrid tendrá entrada gratuita durante toda la jornada y el horario de visita arrancará como siempre a las 10.00 horas, pero se alargará hasta las 23.00 horas para poder ver las exposiciones temporales 'Marc Pataut. Primeras tentativas', 'Eusebio Sempere' y 'Dora García. Segunda vez'.

Como parte de las actividades para esta jornada, el museo ofrecerá la programación de Radio3 que se emitirá en directo en el museo desde las 7.00 hasta las 22.00 horas. En el plano musical, la institución continuará la celebración con un concierto de la saxofonista francesa Christine Abdelnour a las 19.30 horas en la sala 401 de la planta 4 y el Auditorio Sabatini continuará la programación con un ciclo de cine que propone una revisión y aproximación a las prácticas cinematográficas anónimas y colectivas en el marco del aniversario de Mayo del 68.

MUSEO DEL PRADO

Por su parte, el Museo del Prado ofrecerá acceso gratuito, tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales y obsequiará a los visitantes jóvenes con un pase familiar para repetir la visita en otra fecha. En cuanto a las actividades para esta jornada, el Prado acogerá una conferencia en torno al lema 'Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos', así como un concierto de jazz que girará en torno a la exposición 'Rubens. Pintor de bocetos'. Asimismo, la institución se unirá a la Noche de los Museos, el sábado 19 de mayo, con la apertura especial de las exposiciones temporales "In Lapide Depictum. Pintura italiana sobre piedra, 1530-1555' y 'Rubens. Pintor de Bocetos', en horario de 20.30 a 1.00 horas, permitiéndose el acceso hasta las 0.30 horas.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

El Museo Thyssen-Bornemisza ofrecerá también una jornada de puertas abiertas en la que se podrán visitar de manera gratuita tanto la colección permanente como la exposición 'Sorolla y la moda' de 10 a 19.00 horas. Asimismo, el sábado 19, en el marco de la celebración de la Noche de los Museos, se habilitará un horario nocturno, de 19.00 1.00 horas, para visitar gratis la colección. Además, el museo presentará una experiencia de realidad virtual, en colaboración con Endesa, que permitirá a los visitantes "adentrarse" en tres obras de la colección permanente en un espacio tridimensional que recrean los prados de Auvers pintados por Van Gogh, las calles de Nueva York que inspiraron a Mondrian o las flores y los insectos de un bodegón holandés.La instalación de realidad virtual, que ha sido desarrollada en colaboración IED Innovation Lab y HP, estará abierta al público el viernes 18, de 10 a 19.00 horas, el sábado 19, de 10.00 horas a 1.00 horas, y el domingo 20, de 10 a 19.00 horas. El acceso es gratuito, con inscripción previa en Información.

CAIXAFORUM DE MADRID

El Caixaforum de Madrid tendrá entrada gratuita durante toda la jornada a sus salas y contará con mediadores en cada muestra para responder a las cuestiones de los visitantes y relatar las exposiciones de manera diferente, en el marco de la actividad 'Todo lo que quisiste saber sobre Miró, Lewis Baltz y Retorno a la belleza y nunca te atreviste a preguntar'. Asimismo, la institución realizará un descuento, entre los días 18 y 21 de mayo, en el precio habitual de los catálogos de las exposiciones y abrirá sus puertas de forma gratuita el sábado 19 de mayo desde las 20.00 horas hasta las 22.00 horas para celebrar la Noche de los Museos.

MUSEO CERRALBO

También en Madrid, el Museo Cerralbo se unirá a la celebración del Día Internacional de los Museos con entrada gratuita durante toda la jornada, así como una apertura de tarde, desde las 17 a las 20.00 horas. Además, ofrecerá cuatro visitas guiadas gratuitas que serán realizadas por guías voluntarios a las 11.00 horas, a las 12.00 horas, a las 17.00 horas y a las 18.30 horas.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

El Museo Arqueológico Nacional abrirá al público de manera gratuita durante todo el día y ofrecerá la posibilidad de realizar dos visitas guiadas en espacios a los que no se puede acceder habitualmente, así como de visitar la exposición permanente con un enfoque "diferente" en el que las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental.

MUSEO GUGENHEIM DE BILBAO

Abrirá también de forma gratuita 10 a 20.00 horas con visitas guiadas gratuitas, a las 12.30 horas de forma general y las 17.00 horas en la modalidad 'express'. Además, la obra de Yoko Ono 'El árbol de los deseos' donde, en horario de 11 a 14.00 horas, los visitantes podrán "compartir sus deseos".

MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

En Málaga, el Museo Picasso abrirá sus puertas de forma gratuita desde las 10.00 hasta las 19.00 horas, donde se podrá visitar la exposición 'Pablo Picasso. Nueva colección'.

MACBA EN BARCELONA

En Barcelona el MACBA contará con dos jornadas de puertas abiertas, el viernes 18 de mayo (de 11.00 a 19.30 horas) y sábado 19 de mayo (de 16.00 a 01.00 horas), de acceso libre a las exposiciones 'Melanie Smith. Farsa y artificio'; 'Domènec. Ni aquí ni en ninguna parte'; 'Oscar Masotta. La teoría como acción'; 'Francisco Torres. La campana hermética'; 'Colección MACBA. Bajo la superficie' y la muestra documental de Centro de Estudios 'Archivo desencajado'.

Como parte de la programación especial, se llevarán a cabo diversas actividades entre las que se encuentran lecturas, conversaciones, conciertos, performances o el taller de cómic experimental 'Revuelta en el Cómic' que tendrá lugar el viernes 18 de 11 a 19.30 horas, comisariado por Francisco Ruiz, en el marco de la exposición de Oscar Masottay que contará con la participación de Un Faulduo, Mery Cuesta, Martin vitalidad, Fatbottom, CCCCC y Máquina Total, entre otros.

FUNDACIÓN JOAN MIRÓ DE BARCELONA

La Fundación Joan Miró de Barcelona abrirá de forma gratuita, el viernes 18 de mayo, de 10 a 20.00 horas con la posibilidad de visitar las exposiciones en curso, así como el sábado 19 de mayo, que se podrá visitar de forma gratuita entre las 19 y la 1.00 horas, con propuestas que incluyen visitas guiadas y un taller participativo sobre arquitectura.

FUNDACIÓN ANTONI TÀPIES

Contará con una jornada de puertas abiertas a partir de las 10.00 horas en la que se podrá visitar las exposiciones 'Allora & Calzadilla' y 'Antoni Tàpies. T de Teresa'. Además, la Fundación Antoni Tàpies organizará 'La Noche antes de La Noche de los museos', para presentar la exposición 'Allora & Calzadilla' en una velada en la que también se proyectará la película 'The Night We became People Again'. La actividad se cerrará con un aperitivo en la terraza de la Fundación Antoni Tàpies.