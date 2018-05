El 70 por ciento de las mujeres de 35 años en España no tiene hijos

Expertos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) reunidos en el en el VII Congreso de Enfermería de la Reproducción han alertado de que el 70 por ciento de las mujeres de 35 años que viven en España no tiene hijos, lo que explica que esté aumentando las tasas de fecundación in vitro y de preservación de la fertilidad. Se trata, tal y como ha comentado el presidente del Comité Organizador del XXXII Congreso de la SEF, Juan Antonio García Velasco, de un problema si se tiene en cuenta que a partir de los 35 años aumenta exponencialmente el riesgo en el desarrollo del embarazo, tanto para el bebé como para la propia madre.

Expertso alertan de que a partir de los 35 años los riesgos se multiplican exponencialmente (Gtresonline).

Sin embargo, y pese a ello, no existe una conciencia social sobre la importancia que tiene tener hijos antes de esa edad, motivada también porque esta formación no es una "prioridad" para los gobiernos, los cuales no facilitan un adelanto de la maternidad. "Muchos presidentes del Gobierno de los principales países europeos, excepto Mariano Rajoy, no tienen hijos, como es el caso de Angela Merkel o Emmanuel Macron, por lo que no incentivan políticas que permitan a las mujeres ser madres antes de los 35 años", ha argumentado García Velasco.

En este punto, el experto ha recordado que en tres generaciones se ha producido un salto "espectacular" en la edad de maternidad, si bien ha alertado de que los ovarios de las mujeres actuales siguen siendo iguales que los de las abuelas, quienes tenían los hijos antes de los 20 años. "La gente sigue pensando que puede tener hijos mientras tenga la menstruación y no es así. Es cierto que se puede ser madre a los 60 años pero no está bien porque las complicaciones se disparan de forma exponencial. El objetivo es tener un hijo cuanto antes mejor, si bien lo que estamos consiguiendo con las nuevas técnicas de fecundación in vitro era ciencia ficción hace 15 años", ha apostillado García Velasco.

De hecho, según los últimos datos del Registro Nacional de Actividad 2015-Registro SEF, en 2015 nacieron 36.318 bebés gracias a las técnicas de reproducción asistida realizadas en España y se produjo un incremento del 9 por ciento en estos tratamientos con respecto al año 2014. Asimismo, la edad media de la paciente se situó en los 37 años, el 47 por ciento de los ciclos de fecundación in vitro con ovocitos propios se realizó a pacientes de entre 35 y 39 años y el 67 por ciento de estas terapias con ovocitos donados fueron en mujeres mayores de 40 años. En este punto, el presidente de la SEF, Agustín Ballesteros, ha informado de que las comunidades autónomas donde más se realizan estos tratamientos son en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, si bien también acuden a España muchas mujeres de Italia y Francia a someterse a ellos debidos a las restricciones legislativas que hay en dichos países.

Todo ello hace que España esté a la cabeza de Europa, y sea el tercero del mundo, en reproducción asistida, aunque a la cola en fecundidad. "Somos una potencia mundial en reproducción asistida, por lo que nos corresponde avanzar en esta materia con una investigación comprometida y responsable", ha enfatizado el doctor García Velasco, a lo que el presidente de la SEF ha asegurado que las técnicas de fecundación in vitro van a ir aumentando en los próximos años porque se están simplificando las técnicas y, por ende, abaratando los costes y reduciendo los riesgos de embarazos múltiples. El presidente de la SEF ha argumentado que el incremento de los tratamientos de fecundación in vitro no sólo es debido a las parejas con problemas de fertilidad, sino que también cada vez hay más que acuden a someterse a estas terapias para erradicar enfermedades genéticas de las que son portadoras, mujeres homosexuales que desean una maternidad compartida con su pareja o pacientes que preservan su fertilidad antes de un tratamiento quimioterápico, entre otros.