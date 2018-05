Crece la preocupación en Zaragoza por el pequeño Javier, que lleva 12 días desaparecido junto a su padre

Laura es la madre de Javier, que tiene 8 años y lleva 12 días desaparecido en Zaragoza. Está en tratamiento, tiene miedo, no puede dormir. El resto de la familia trata de darle ánimos en unos momentos tan duros. Su expareja, Javier A.L. tenía que haberle devuelto a su hijo el pasado 6 de mayo en un punto de encuentro familiar, pero no se presentó. Desde entonces han pasado 12 días y no tienen noticias ni del padre ni del menor. La familia sospecha que el padre puede haberlo sacado de Aragón y la policía lo busca sin descanso.

Javier junto a su padre (Captura de pantalla de Telecinco).

El abogado de la familia materna, José Lozano, ha confirmado que el pequeño sigue sin aparecer, porque en las últimas horas se difundió una información falsa que aseguraba que ya se sabía su paradero y ha alertado de que el padre "es conocido de la policía y hay cierto riesgo". El día después de su desaparición, el 7 de mayo, Javier A.L. tenía que comparecer ante el juez para responder por un quebrantamiento de una orden de alejamiento respecto de la madre de su hijo, pero tampoco compareció y, por esta razón, se ha dictado una orden de busca y captura contra él.

Un hermano de Javier ha asegurado en declaraciones a Telecinco que el niño "está bien" porque "el padre lo quiere mucho", pero no ha dado más información sobre si tienen algún dato sobre dónde pueden estar. "La convivencia realmente ha sido tortuosa", ha contado por su parte el abogado de la madre al ser preguntado por cómo era la vida en común de su cliente y su expareja.

Los policías del Grupo de Menores de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón son los encargados de la investigación de este caso, y trabajan sin descanso para tratar de localizar lo antes posible al menor. Está cobrando fuerza la hipótesis de que, como sospecha la familia materna, el padre haya huido fuera de Aragón con el niño, según cuenta el 'Heraldo de Aragón'.