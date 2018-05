La Comisión Europea (CE) ha anunciado este jueves que no llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por exceder los límites de contaminación del aire dado que el país ha previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecen apropiadas. El Ejecutivo comunitario tampoco llevará a los tribunales a Eslovaquia y República Checa por haber adoptado medidas, pero sí remitirá los casos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía, por no haber adoptado medidas "creíbles, eficaces y oportunas" para abordar el problema.

Un cartel en la carretera informa de las restricciones en el tráfico por la contaminación (EFE)

La Comisión abrió procedimientos de infracción contra estos nueve Estados miembros por exceder los límites de contaminación del aire por partículas finas (PM10) y por dióxido de nitrógeno (NO2) y en febrero del año pasado les informó de que si no tomaban medidas les llevaría ante la justicia. En el caso de España, el ultimátum de la CE se refiere a los excesos de dióxido de nitrógeno registrados en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), que exceden los niveles máximos de la normativa comunitaria vigente desde 2008.

No obstante, Bruselas incide en que seguirá vigilando el cumplimiento de los compromisos por parte de los tres que de momento se han librado, "incluso más" que a los seis Estados contra quienes ha emprendido acciones legales. "No les estamos llevando (ante el tribunal), no les estamos dando una infracción, pero esto no significa que los tres Estados miembros se vayan de rositas", afirmó Vella. La contaminación del aire provoca que cada año mueran prematuramente en la UE 400.000 personas por enfermedades relacionadas con este fenómeno, según los cálculos de Bruselas.