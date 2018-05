La Policía blinda Algeciras tras la muerte del niño arrollado por una lancha

El accidente de la playa de Getares, en Algeciras (Cádiz), en la que falleció un niño arrollado por una lancha, de las conocidas como "gomas", ha alertado, aún más, a los agentes policiales ante la tensión generada entre dos clanes involucrados en este incidente. Por ello, se ha dispuesto un mayor control policial tanto en la localidad algecireña como en la comarca del Campo de Gibraltar. El comisario de Algeciras, Luis Esteban, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha reconocido que "se ha hecho una labor de mediación y espero que reine el sentido común de los ciudadanos". En ese sentido, ha recordado que la muerte del pequeño Manuel fue "una imprudencia", si bien la lancha fue requisada hace una semanas por abastecer, con gasolinas, a las que trafican con hachís.

El niño, de nueve años, falleció tras ser arrollado por una lancha (EFE).

Asimismo, se ha confirmado que hay dos clanes muy conocidos en la zona relacionados con el suceso y de los dos ocupantes de la neumática uno ya ha quedado en libertad y el otro pasará este jueves a disposición judicial. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que "se están efectuando controles y hay presencia policial en zonas determinadas para evitar que la tensión vaya a más", en ese ámbito las citadas fuentes también admiten que uno de los abogados defensores "también está colaborando mucho en la labor de calmar los ánimos".

RELACIONADO: El suceso provocó una gran conmoción en Algeciras

No obstante, el comisario de la Policía Nacional en Algeciras, Luis Esteban, ha afirmado este miércoles en una entrevista en la Cope que la muerte del pequeño "no tiene nada que ver con las actividades de narcotráfico" de la zona, sino que fue "un pilotaje temerario" de la embarcación el que derivó en el "accidente". En línea con lo que afirmó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Esteban ha apuntado que "ninguna de las dos embarcaciones son 'narcolanchas' ni tienen las características técnicas de estas o son fabricadas 'ad hoc'" para esas tareas en astilleros clandestinos. "Son embarcaciones de recreo que se adquieren de manera convencional en cualquier náutica. Por tanto, no son narcolanchas ninguna de las dos embarcaciones implicadas en el suceso, que tiene como origen un pilotaje temerario de una de las dos embarcaciones, pero nada que ver con el narcotráfico", ha detallado.

En su opinión, se está "haciendo efecto lupa" sobre el Campo de Gibraltar, porque "existe una actividad muy intensa y preocupante de narcotráfico", lo que "atrae a los medios de comunicación" de modo que sucesos que "pasarían desapercibidos en otra parte del territorio" tengan en la comarca "un relieve inusitado". De hecho, afirma que "la situación está bajo control" porque Interior "está haciendo un esfuerzo extraordinario tanto en recursos humanos como en recursos materiales y sobre todo, en la adecuación de los procedimientos policiales a la actividad cambiante del narcotráfico", lo que ha provocado que la actividad en la zona "caiga de manera ostensible". "El dinero ya no circula de manera tan alegre por la presión policial", ha destacado.

Los 22 sindicatos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y coordinadoras antidroga que conforman la plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos' ha convocado este jueves una concentración en Algeciras (Cádiz) para pedir "más compromiso" en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Según ha explicado a Europa Press el presidente de la coordinadora provincial antidroga 'Nexos', Francisco Mena, la concentración se desarrollará a las 19,30 horas en la Plaza Alta del municipio algecireño, eligiendo el jueves como día de esta acción "para poder guardar el luto del pequeño fallecido el pasado lunes en el accidente de la playa de Getares". Mena ha indicado que la concentración tiene como objetivo ser "un llamamiento a la ciudadanía del Campo de Gibraltar para que alce su voz ante la situación de excesiva peligrosidad que se vive en la comarca y que proyecta una imagen muy negativa para el conjunto del Campo de Gibraltar". "Animamos a que asistan familias enteras a la concentración para que juntos, como sociedad, hagamos frente y arrinconemos a los narcotraficantes que tanto daño hacen en nuestra comarca", ha abundado el presidente de 'Nexos'.