Fallece Tom Wolfe, padre del Nuevo Periodismo, a los 87 años

El periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, ha fallecido este lunes en Nueva York a los 87 años, según informan medios locales. Según indicó su agente, Lynn Nesbit, al diario The Wall Street Journal y a The New York Times, el autor de "La hoguera de las vanidades" estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.

Tom Wolfe en una foto de 1988 (Cordon Press)

Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística. Tom Wolfe dio el salto a la fama como periodista ente los años 60 y 70, después de elaborar unos reportajes de tal forma que parecían novelas escritas en primera persona.

Thomas Kennezly Wolfe Jr., su norme real, soñaba con ser escritor desde que era tan solo un niño. Estudió Literatura Inglesa en Washington y años más tarde,en 1957, se doctoró en Filosofía. Su primer trabajo fue en el diario Springfield Union de Massachusetts, y en 1962 se formó como reportero para el Esquire, The New York Herald Tribune y Washington Post. Además, con su nuevo formato periodístico formó parte del New York Herald Tribune. Algunas de sus publicaciones son 'El buen género', 'La banda de la casa de la bomba', 'En nuestro tiempo' o 'La hoguera de las vanidades'.