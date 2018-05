Torra, investido president con la abstención de la CUP tras 199 días sin Govern

El Parlament ha investido hoy, en segunda votación y por mayoría simple, a Quim Torra como presidente de la Generalitat, gracias a los 66 votos a favor de JxCat y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP, 199 días después de la destitución del Govern de Carles Puigdemont. Torra, que ha recibido los 65 votos en contra de Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Comú-Podem y el PPC, toma pues el relevo de Puigdemont, tras los intentos fallidos de investir de nuevo al expresidente de la Generalitat, a Jordi Sànchez y a Jordi Turull.

Torra ha sido investido en segunda votación gracias a las cuatro abstenciones clave de la CUP, y en el debate de este lunes ha hecho un discurso centrado en su programa de Govern que pivotará en tres ejes: cohesión social, prosperidad económica y un proceso constituyente para conseguir "una república para todos". Ha vuelto a pedir disculpas por los tuits y artículos del pasado que le ha criticado la oposición: "Me arrepiento, no volverá a ocurrir", y también ha asumido que el independentismo ha cometido errores, aunque no los ha detallado.

Una de las novedades del discurso de este lunes respecto al del sábado es que ha cifrado en 16 las leyes catalanas aprobadas por el Parlament que su Govern querrá reimpulsar y que no están vigentes porque el TC las suspendió tras los recursos del Gobierno central. También se ha mostrado dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si éste le llama, pero le ha exigido que la negociación sea bilateral Generalitat-Estado: "De tú a tú".

De acuerdo con el Estatut, una vez investido, Quim Torra -que se convierte así en el president número 131 en la historia de la Generalitat- será nombrado por el Rey, este nombramiento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y tendrá efectos a partir de la toma de posesión, que debe tener lugar dentro de los cinco días posteriores al nombramiento.

