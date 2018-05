La autopsia resuelve el misterio del hallazgo de una joven pareja muerta en un campo de tiro en Granada

A José Miguel F. le gustaba practicar tiro deportivo y su chica, Mar C., solía acompañarlo al campo de tiro de Las Gabias, en Granada. Allí fueron hallados sus cuerpos sin vida el pasado jueves por la noche. Según testimonios recogidos por 'Ideal', los jóvenes habían pasado toda la tarde en actitud cómplice, intercambiando gestos afectuosos. No hubo ni un grito, ni una llamada de socorro, nada que hiciera presagiar lo que tristemente ocurrió. Por eso la Guardia Civil mantenía abierta la hipótesis de que el arma de él se disparase accidentalmente o de que una tercera persona, intencionadamente o de forma fortuita, fuera la culpable del trágico desenlace.

La Guardia Civil inspeccionando el coche de la pareja (EFE).

Pero no. La autopsia a la joven y las pistas recabadas por los investigadores han acabado apuntando en otra dirección: fue José Miguel quien disparó mortalmente a Mar y luego se quitó la vida. Los análisis balísticos (los tiros tuvieron lugar con muy corta diferencia, apenas segundos) y la trayectoria de los disparos no dejan margen para otras posibles explicaciones a lo ocurrido. La consternación tanto en la localidad de Las Gabias como la capital, donde vivía Mar, y en Ojígares, de donde era la familia de él, es completa. No salen de su asombro por lo ocurrido. Según testimonios de amigos de la pareja que cita 'Granada Hoy', Mar y José Miguel habían decidido hace poco darse una segunda oportunidad tras una ruptura meses atrás.

"Él estaba demasiado encima de ella, podría decirse que hubo cierto maltrato psicológico", han explicado estos amigos de la pareja. Los que le conocían definen a José Miguel como un hombre "educado, trabajador, muy buena persona y de una familia muy conocida en el pueblo", según relató el alcalde de Ojígares, Francisco Plata. Mar, que era estudiante de Filología y modelo ocasional, recibió sepultura el sábado en Granada capital y José Miguel fue enterrado el mismo día en su pueblo.

Ahora será el juez encargado del caso el que debería calificar la tipología del crimen, pero, según la investigación de la Guardia Civil, el relato de los hechos está claro. José Miguel y Mar llegaron al campo de tiro sobre las siete de la tarde del jueves. No se les vio discutir, su actitud fue cariñosa en todo momento. Sin embargo, tras terminar la sesión de tiro, sin que se conozcan más datos, él le disparó a ella en la nuca y, acto seguido, se pegó un tiro. El personal del campo que los encontró comprobó que ella estaba muerta y él aún agonizaba, aunque acabó falleciendo antes de que llegasen los servicios de emergencia. Se trataría, pues, a falta de confirmación oficial, de un nuevo caso de violencia de género.