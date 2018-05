Clara de Diego, una de las (pocas) mujeres que pilotan: 'Hasta ahora ha habido muchos estereotipos'

Puede parecer que hablamos de otro siglo, pero hay profesiones en las que aún resulta raro encontrar a una mujer. Estadísticamente raro. Es el caso de las mujeres piloto, que según ISWAP (Sociedad Internacional de Mujeres Pilotos de Líneas Aéreas) representan tan solo el 3 por ciento del total. Es decir, de los 130.000 pilotos que hay en el mundo solo 4.000 son mujeres. Las cifras en España no son más alentadoras: de los 6.000 pilotos afiliados al SEPLA en nuestro país tan solo 198, un 3,3 por ciento, son mujeres. Entre las que han logrado el hito de conquistar los cielos se encuentra Clara de Diego, una joven comandante con más 17 años de experiencia que hoy trabaja en Easyjet, con base en Londres. "Hasta ahora ha habido muchos esterotipos, a las mujeres se les decía que tenían que estar en casa con los niños, pero hoy en día te puedes organizar perfectamente", subraya en una entrevista con 'Tu Otro Diario'.

Clara de Diego es comandante de vuelo en Easyjet.

De Diego sabe bien de lo que habla porque tiene dos niñas muy pequeñas, de apenas 4 años y 17 meses. Todos los meses se sienta con su marido, también piloto, y juntos organizan la agenda. "En mi casa no concibo que haya ninguna diferencia", explica. Señala además que en su compañía "la conciliación familiar es buena". Tiene una reducción de jornada que le permite trasladarse a Londres para volar durante dos semanas a Toulouse, Faro, Rodas, Marrakech o Basilea y regresar luego otras dos semanas a su casa de Madrid junto a su familia. En su caso reconoce que ha tenido "mucha suerte" porque no solo no encontró trabas en su carrera sino que tuvo "mucho apoyo" para lograr lo que era un sueño, una vocación que tenía clara desde niña. "Con ocho o nueve años cuando a los niños les preguntan en clase qué quieren ser yo ya levanté la mano y dije que quería ser piloto".

Tampoco le faltaban a De Diego referentes en casa: su padre era piloto en Iberia y desde pequeña solía llevarla a volar. Así que en cuanto terminó el colegio se apuntó a una escuela de vuelo (eran cuatro chicas de 50 alumnos) y dos años después, con 17, ya tenía titulación: "Me saqué el de piloto privado antes que el carné de coche", cuenta entre risas. De Diego, que fue la primera mujer contratada en la aerolínea LTE cuando empezó a trabajar, es optimista sobre la evolución de las mujeres en la aviación. "Cada vez se ven más". A su juicio "las empresas se están dando cuenta de que hay que equilibrar este problema social". En Easyjet, donde desde 2005, cuentan con el proyecto Amy Johnson, un programa de políticas activas para incrementar el número de mujeres pilotos que ya ha logrado que el 13 por ciento de sus cadetes, las nuevas incorporaciones, sean chicas. Su objetivo es alcazar como mínimo el 20 por ciento de la plantilla en 2020.

Clara de Diego junto a su marido y sus hijas.

También hay iniciativas en España de las propias mujeres piloto que trabajan para romper este techo de cristal que aún persiste en los aviones. Es el caso de Aviadoras, una platafomra que se presentó en 2017 y que nace de la Asociación Española de Pilotos (AEP) para dar visibilidad a la mujer piloto, conocer a las mujeres que han marcado historia en el mundo aeronáutico o crear comunidad. "Aviadoras nace para dar visibilidad a nuestra profesión y que las futuras generaciones vean con normalidad encontrar fotos de mujeres piloto colgadas por las paredes de ésta nuestra casa, junto a las de sus compañeros hombres. Nace para que conozcamos referentes femeninos en el mundo de la aeronáutica y para que seamos capaces de reconocer e impulsar las características femeninas y masculinas comunes a todos, que nos hacen ser mejores como personas y profesionales", cuenta Vanessa de Velasco, piloto de A330/A340 y directora del proyecto, en su presentación.

Al margen de la cuestión de género, De Diego revindica la belleza de una profesión que según ella "es un reto diario". A pesar de las largas horas en un espacio pequeño y con mucho ruido, del que no puedes salir si surge cualquier problema en casa, asegura que "es súper interesante". Eso sí, "te tiene que gustar". Al fin y al cabo siempre hay que estar haciendo y deshaciendo maletas y es una gran responsabilidad llevar a todo un pasaje sano y salvo de un punto a otro del globo. ¿Quién sabe si el día de mañana les gustará a sus hijas? "Si les llama, adelante, van a tener todo el apoyo, y si no, pues que hagan lo que quieran".