Valeria Quer revela cómo vivió los primeros momentos tras la desaparición de su hermana Diana

Valeria, la hermana de Diana Quer, ha decidido poner en marcha un canal en YouTube para contar la dura experiencia que su familia tuvo que afrontar desde que la joven madrileña desapareció, la madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a casa tras haber estado en las fiestas de A Pobra do Caramiñal, la localidad coruñesa donde veraneaba junto a Valeria y a la madre de ambas, Diana López Pinel. Regresaba sola a casa cuando en su camino de cruzó José Enrique Abuín, 'El Chicle', que ha confesado ser el autor del crimen. Valeria ha querido contar "la tortura que nos tocó vivir durante 500 días", hasta que apareció el cuerpo sin vida de su hermana.

La hermana de Diana Quer encabezó ayer la manifestación de Madrid convocada por el Sindicato de Estudiantes para protestar por la sentencia de 'La Manada', que condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso y no por agresión sexual. Tras volver a su casa, todavía con la cara pintada con motivos feministas, la joven grabó su primer vídeo. Asegura en él que toda la familia pasó "unos días muy malos" inmediatamente después de la desaparición de Diana "esperando noticias que no llegaban".

"No recuerdo bien esos días, los tengo como borrosos", ha confesado la joven, que ha subrayado que la situación "era muy difícil y nos superaba a todos". Valeria cuenta que la noche en la que su hermana no regresó, ninguna de las tres -ni su madre, ni Diana ni ella misma- pensaba salir. "Íbamos a ver una película", ha revelado, pero una amiga llamó a su hermana, que finalmente se animó, se cambió y se fue a las fiestas. Su madre la acercó al pueblo en coche. Luego, recuerda Valeria, antes de irse a la cama, Diana López Pinel contactó con su hija para ver si quería que fuera a buscarla y ella se negó.

"Mi hermana siempre ha sido así, no ha querido molestar mucho y por no hacer a mi madre levantarse se volvió ella sola a casa caminando", ha explicado. A la mañana siguiente su madre la despertó para decirle que Diana no había vuelto y al principio ella pensó que se habría quedado a dormir en casa de alguna amiga. Cuando hablaron con todo su entorno y no dieron con ella, pusieron la denuncia y confeccionaron los carteles para pegarlos por toda la localidad.

Valeria encabezó ayer una marcha en Madrid en protesta contra la sentencia de 'La Manada', portando un cartel en recuerdo de su hermana Diana

La joven asegura en el vídeo que seguirá contando detalles sobre cómo era la relación con su hermana, quién sabe si para que ese relato sirva para sanar sus heridas, como el diario que le regalaron en los días posteriores a la desaparición de su hermana. "Yo iba recordando y escribiendo en él lo que sentía. Escribir me ayudaba un poco, pero la situación era muy difícil, los días seguían pasando y no teníamos noticias. Esa fue la tortura que nos tocó vivir durante 500 días".