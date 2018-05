Un micro abierto 'pilla' a Mariano Rajoy felicitando a Susanna Griso por un asunto familiar

Esta mañana, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, entrevistaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha sido el protagonista de una anécdota al final de su conversación con la periodista. Justo cuando se levantaban ambos, el presidente ha reclamado su atención: "Oye", le ha dicho al ver que ella ya se había dado la vuelta, y Susanna Griso ha regresado entonces junto a él, que se ha tapado la boca con la mano y la ha felicitado por su reciente maternidad. La periodista, sorprendida y divertida, le ha recordado al presidente que los micrófonos seguían abiertos.

Mariano Rajoy, tapándose la boca durante la felicitación a Susanna Griso (Captura de un vídeo de Antena 3).

"Ya sé que ha venido tu hija", son las palabras concretas que ha empleado Mariano Rajoy en su felicitación a la presentadora, que ha respondido: "Muchas gracias, muchas gracias", para continuar explicando que los micrófonos están abiertos mientras abandonaba el lugar del plató donde estaba entrevistando al presidente y se dirigía hacia la mesa en la que tiene lugar la tertulia cada día en el programa.

Susanna Griso se ha incorporado a trabajar esta misma semana después de ausentarse el pasado 23 de abril para viajar a Abiyán, en Costa de Marfil, y cumplir su sueño de abrazar por fin a la que es su tercera hija, una niña de cinco años. El jueves 26 de abril aterrizaban ambas junto al marido de la presentadora, Carles Torras, y sus dos hijos, Jan, que tiene 15 años, y Mireia, de 13, tras haberse convertido en familia numerosa.

Precisamente otro de sus invitados, el abogado Pau Molins se presentó el pasado lunes en el programa con un regalo para su hija, una pulsera que emocionó mucho a la presentadora: "Muchísimas gracias, hoy mismo se la pongo, es usted muy detallista", le dijo.

Susanna, que lleva dos décadas de matrimonio con Carles Torras, desvelaba el año pasado que llevaba ocho años queriendo aumentar la familia mediante la adopción. "Me han asignado una niña de Costa de Marfil, pero aún faltan unos meses. Ha sido muy largo, pero ahora quiero pensar en la fase final", confesó. "Adoptar ha sido una decisión meditada. Llevo ocho años en este proceso y 30 dándole vueltas. Siempre he pensado que, en algún país muy lejano, había un niño esperándome. He tenido mucha vocación maternal. De hecho, mis momentos más felices han sido los partos. He disfrutado mucho durante los embarazos. Hubiese sido madre de familia numerosísima", dijo tras conseguir el Premio Ondas a la mejor presentadora, el segundo de su carrera.