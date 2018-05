Indignación en Francia por la muerte de una joven que llamó a emergencias y fue víctima de la burla de la operadora

Una ola de indignación recorre Francia de norte a sur. El motivo es un terrible suceso que tuvo lugar en diciembre de 2017, pero cuyos detalles se han hecho públicos ahora: la muerte Naomi Musenga, una joven madre de un niño y residente en Estrasburgo que pidió auxilio a los servicios de emergencias, pero fue totalmente ignorada e incluso humillada. Su familia ha hecho pública la conversación que mantuvo con la operadora porque, según han dicho y recoge France 3, querían que se supiera.

Naomi Musenga tenía 22 años cuando falleció como consecuencia de un infarto por elq ue no fue atendida. (Captura de pantalla de France 3)

Naomi Musenga, de 22 años, comenzó a sentirse mal el pasado 29 de diciembre. Muy mal. Tanto que cuando llamó a emergencias con un hilo de voz dijo lo siquiente: "Ayúdeme señora, por favor, ayúdeme, me duele mucho. Me voy a morir". La respuesta al otro lado del teléfono es terrible, sobre todo a la vista de los hechos: "Usted va a morir, ciertamente, como todo el mundo", le dice. Posteriormente se oye a la operadora comentar y reír con otra compañera del servicio de anteción de llamadas, según la grabación que se ha hecho pública en un medio local. A Naomi no se la tomaron en serio ni le mandaron ningún médico a casa. Tuvo que hacer una segunda llamada desesperada. Para cuando llegaron a auxiliarla ya era demasiado tarde: falleció en la ambulancia de camino al hospital como consecuencia de un infarto.

Explica su hermana, Louange Musenga, que la familia ya sabía que Naomi había fallecido poco después de llamar a urgencias y habían solicitado una investigación. Lo que no imaginaban bajo ningún concepto es las circunstancias en las que ésta se había producido. Cuando accedieron a la llamada y la escucharon no daban crédito. "Más allá de la cólera, fue muy difícil de soportar. Cuando vi la reacción de mi madre... fue como si mi hermana hubiera muerto por segunda vez. En la llamada hay personas que se ríen entre ellas, fingen no entender el nombre (...). Nos preguntamos cómo un ser humano pude hacer semejante pregunta a alguien que se está muriendo. Hacía falta que todo el mundo lo supiera".

La denuncia ya ha tenido sus primeras consecuencias. De momento la operadora que respondió a la llamada de Naomi ya ha sido apartada de sus funciones. Además, la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, ha anunciado una investigación en profundidad tras manifestar también su indignación en su perfil de Twitter. "Me comprometo a que la fmailia obtenga toda la información", ha dicho. El caso también ha azuzado el debate de la sanidad en el país después de que los sindicatos lo hayan relacionado con la falta de personal y de formación. Por su parte, el Consejo Nacional de Médicos (Conseil national de l'ordre de médecins - Cnom) ha organizado una reunión con los representantes de Samu-Urgences de France (SUDF) y la Asoación de médicos de urgencias de Francia para garantizar las buenas prácticas en la atención de urgencias.