Jordi Magentí, el presunto autor del crimen de Susqueda, protesta ante el juez

El presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Gerona), Jordi M.G., ha remitido este miércoles un escrito al Juzgado de Instrucción 2 de Santa Coloma de Farnés (Gerona), que instruye el caso, para pedirle que le dé "el impulso procesal pertinente, que no ha existido hasta el día de hoy", al cumplir 70 días de prisión provisional. En su escrito, de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Jordi M.G., Benet Salellas, ha criticado que su cliente lleve 70 días de privación de libertad sin que el juzgado "haya practicado en este expediente ni una sola diligencia instructora".

En el escrito citado, recuerdan que el 19 de abril pedían que los Mossos d'Esquadra entregaran al juzgado el material documental en el que se basa la investigación, que no constan en el expediente, como las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al pantano, la información de las señales telefónicas y de la Dirección General de Tráfico (DGT). En el mismo escrito, solicitaban que el procedimiento se convirtiera en un procedimiento de Jurado a la vista del artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, e "inexplicablemente", el día 26 el juzgado dio plazo a las partes para pronunciarse.

Salellas ya presentó el 27 de abril contra el juzgado una queja ante la Audiencia de Gerona por "funcionamiento deficiente" al considerar que se trata de una causa compleja y que el juzgado encargado no está logrando resolver los trámites de manera adecuada. Avisaba de que con esta actuación del juzgado se estaba poniendo en juego el derecho fundamental a la libertad de su cliente y su derecho a la presunción de inocencia y a evitar un juicio paralelo, así como a su derecho a la proposición y práctica de pruebas. Entre otros aspectos, resaltaba que este juzgado no notificaba los autos de prórroga del secreto de sumario, desatendió dentro de plazo la puesta a disposición judicial del detenido y no proveyó los escritos presentados dentro de un plazo razonable.

El 26 de abril, la Fiscalía solicitó al juzgado que se tome declaración como testigo a la esposa del principal sospechoso, Jordi M.G., actualmente en Colombia, han indicado fuentes jurídicas. Por el momento el juez no se ha pronunciado y todavía no hay fecha para que se produzca esta declaración, para lo que se pide enviar una comisión rogatoria al país sudamericano. La Fiscalía quiere que Colombia permita viajar a agentes de los Mossos d'Esquadra para que tomen declaración a la esposa del sospechoso y a sus familiares, busquen objetos relevantes para la investigación y, una vez realizado esto, se la traslade a España con su consentimiento o, en su defecto, declare a través de videoconferencia o por escrito.