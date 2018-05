El misterio de la desaparición de seis niñas hace 30 años, a punto de resolverse tras la confesión de un preso

En 1986, Arthur Ream engañó a Cindy Zarzycki, una chica de 13 años que era amiga de su hijo. La llevó a una heladería y luego le pidio que le ayudase a preparar una fiesta sorpresa para su amigo. Nadie volvió a ver a Cindy. Se probó que Arthur Ream había cometido el asesinato y fue condenado a cadena perpetua, pese a que los restos mortales de la niña no habían aparecido. Fue en 2008, gracias a una argucia de los investigadores, cuando consiguieron que él confesase dónde enterró a Cindy. Los agentes le dijeron a Arthur que no hacía falta que contase dónde estaba el cuerpo porque todo el mundo había superado ya aquello. Él picó y contestó: "Si yo no lo he superado, ¿cómo lo van a hacer los demás?". Y confesó que Cindy estaba enterrada en un bosque en Macomb Township, a unos 50 kilómetros de Detroit, en Michigan.

Este es el área donde se buscan los cuerpos de seis niñas desaparecidas en los años 80 (Captura de un vídeo de WXYZ.com).

Ahora, 10 años después, los mismos investigadores, que nunca han dejado de intentar solucionar las desapariciones de otras seis niñas en la misma zona, han reunido pruebas para concluir que sus cuerpos sin vida pueden estar enterrados en el mismo bosque donde Arthur Ream, que ahora tiene 68 años, confesó haber escondido a Cindy. No han trascendido las identidades de todas las víctimas, solo se conocen tres: Kimberly King, de 12 años, desaparecida en 1979, Kellie Brownlee, de 17, desaparecida en 1982 y Kim Larrow, de 15, desaparecida en 1981. Además, Ream había sido condenado previamente por una agresión sexual.

"Tenemos suficientes indicios para creer que las enterró aquí, ha contado el jefe de la policía de Warren, Bill Dwyer. "Creemos que puede haber hasta seis niñas enterradas en este bosque. Estamos convencidos de que es el lugar correcto. Es una situación muy triste". Los investigadores sospechan que Arthur Ream es un asesino en serie. "Siempre hay un elemento de violencia en sus delitos anteriores, así que no sería de extrañar que sea así", ha contado otro de los detectives asignados al caso. Esperan que, si hallan los cuerpos de las adolescentes, eso conduzca a que Arthur Ream acabe confesando los demás crímenes.

Arthur Ream tiene 68 años y cumple cadena perpetua (Cordon Press).

De descubrirse finalmente cuál fue el destino de esas adolescentes, terminaría el tormento para sus familias, que por el momento han declinado hacer declaraciones, pero que llevan décadas esperando noticias que arrojen algo de luz sobre la misteriosa desaparición de las chicas. "Es una sensación agridulce", confiesa el jefe Dwyer, "para nosotros es un éxito triste pero, si encontramos los restos, puede ser la forma de que esas familias tengan un final para su historia de sufrimiento".