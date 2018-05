Xavier Pellicer ha recibido el premio al Mejor Restaurante de Verduras del Mundo en el certamen "We're Smart Think Vegetables! Think Fruit!", de We're Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes de todo el mundo. La organización ha destacado "el refinamiento y genio del nuevo restaurante de Pellicer, donde todo está perfectamente preparado, sazonado y sabroso", y ha concedido asimismo el reconocimiento de Mejor Restaurante de España.

Este restaurante fue el primer poyecto en solitario del cocinero en el que apostó por una cocina más saludable y natural (EFE)

En el restaurante que lleva su nombre, situado en pleno corazón del Eixample barcelonés, el chef continúa con su apuesta por una cocina saludable y natural, en la que el producto siempre es el protagonista, un nuevo camino en solitario que toma con la ilusión de volver a reunir a todos los fieles seguidores de la cocina del Céleri, que cerró las puertas el pasado año. El nuevo restaurante, que aúna la sencillez y sofisticación del chef, así como la simplicidad de su cocina, ofrece en los diferentes espacios del local una amplia cocina a la vista, apta para brasas o wok. En la lista de We're Smart Green Guide figuran otros dos establecimientos españoles, Ricard Camarena en el puesto número 11 y El Invernadero, del chef Rodrigo de la Calle en el número 23.