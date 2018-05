Los huérfanos por violencia de género denuncian 'abandono' y falta de ayudas

María José M.G., de 50 años de edad falleció el 20 de febrero de 2017 a causa de una explosión de gas en su domicilio de Chapela, en Vigo, causada por su expareja, un hombre de 47 años. Uno de sus hijos, Paco (nombre ficticio), ha denunciado este lunes en la celebración de las 'II Jornadas Huérfan@s de la violencia de género: hacia la reparación del daño', que se celebra en el Senado, cómo fue su terrible situación a partir del día después, el "abandono" de las víctimas. "Los políticos prometieron un material de obra y una ayuda que aseguran que no quisimos aceptar, claro que yo no quise ninguna ayuda", ha denunciado con ironía durante su intervención en el Senado. "Yo no recibí ninguna ayuda para reconstruir mi casa, entonces el pueblo hizo lo que los políticos no han sido capaces de hacer".

Manifestación contra las violencias machistas en Madrid en 2017 (Gtresonline).

"El asesino de mi madre usó bombonas de butano para destrozar, quemar y volar por los aires la casa donde estaban todos nuestros recuerdos y con 25 años me tocó ocuparme de mi hermano pequeño, de un seguro de la casa a nombre del asesino que no se hace cargo porque fue suicidio, cancelación de deudas, ocuparme de una casa, así como mil y un tramites con el desembolso económico que conlleva", ha relatado conmocionado. En esta línea, Paco critica que "haya tenido que llegar hasta aquí" para "explicar todos y cada uno de los problemas del suceso", algo que asegura "nadie puede entender" pero que "nadie se preocupa por arreglar". "Me siento abandonado, mi hermano de 10 años esta abandonado y mi familia esta abandonada igual que muchas otras", ha lamentado.

En este sentido, ha lamentado que "sólo unos pocos funcionarios del ayuntamiento intentaron ayudar" pero que aún así "queda muchísimo para avanzar" y ha criticado que "falta de formación, concienciación y ayuda" en violencia de género. A su juicio, "quienes pueden hacer algo" son los políticos, de los cuales "la mitad solo busca la foto en el momento que les conviene". "Que asesinen a tu madre, a tu tía a tu amiga, es algo que ves todos los días en las noticias y la prensa, lo compartes en las redes sociales pero en verdad seguimos siendo una sociedad machista, cómoda y llena de prejuicios seguimos haciendo chistes machistas en el bar y nos reímos de esos chistes. Yo ya no me río", ha concluido.

En el Senado ofreció también su testimonio Luz Marina Rodríguez, tía de dos huérfanos también por violencia de género quien también ha criticado "que no existan suficientes ayudas". La hermana de Luz fue asesinada por su expareja en 2013 y dejó dos hijos huérfanos de 5 y 7 años, que ahora están a cargo de su otro hermano. "Somos invisibles", criticó Rodríguez durante su intervención visiblemente emocionada. "Parece que asesinar sale barato, unos años de cárcel y a seguir la vida. No podemos seguir permitiendo que matar sea tan barato".

Además, la hermana de la víctima ha criticado que "la guardia y custodia de los menores tarda ocho meses y mientras tanto a esos niños hay que ponerles cama, ropa y un sinfín de cosas que paga la familia". Rodríguez ha relatado en declaraciones a los medios antes de su intervención cómo, en el momento del asesinato, su hermana se había separado de su pareja y se había mudado a casa de su madre cuando una mañana al dirigirse al trabajo su agresor "la abordó" en el portal de casa de su madre y "la mató con un cuchillo". "Mi madre acudió al oír los gritos de mi hermana, forcejeó con él y ella murió en los brazos de mi madre", ha descrito. El agresor se encuentra actualmente en prisión.

Así, Rodríguez ha destacado que, a partir de ese momento, "empezó el calvario" y la familia tuvo "problemas judiciales" pues tuvieron que nombrar abogados y procuradores así como tuvieron que seguir pagando la casa y el coche de la víctima. "Cuando fuimos a Protección del Menor nos dijeron que el padre tenía que aprobar la guardia y custodia y dijimos cómo es esto si la acaba de asesinar?", ha denunciado. Ha denunciado también la falta de información al asegurar que "no hay protocolos, cada persona dice una cosa". "Vas dando bandazos y hoy todavía, cinco años después, seguimos peleando por la casa", ha concluido.