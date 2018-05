El revelador testimonio de la tía de los Turpin que vivió en la 'casa de los horrores'

A pesar de que los hermanos Turpin ya han inciado su recuperación, la sociedad estadounidense sigue aún conmnocionada. Y todos se preguntan cómo una familia que mantenía encerradados y sometía a torturas s su trece hijos pudo pasar desapercibida. Entre los más impactados se encuentra su propia tía, Elizabeth Flores, que incluso llegó a convivir con la familia y que ahora ha ofrecido su revelador testimonio en un libro, 'Sisters of Secrets' ('Hermanas de Secretos'), y en una entrevista en la revista 'People'. La hermana menor de Louise Turpin se alojó en la casa de la familia, que entonces residía en Texas, durante un verano en 1996. Ella tenía entonces 20 años y ya observbó algunos comportamientos que llamaron su atención y que ahora lamenta no haber investigado.

Los Turpin junto a sus hijos en una de las fotos que compartían en sus redes sociales aparentando llevar una vida normal.

Cuenta Flores que en ningún momento fue testigo directo de ningún maltrato físico. No obstante, sí que recuerda haberse sentido muy confusa por las extrañas normas que su hermana imponía a los niños. Por ejemplo, les obligaba a pedir permiso para utilizar el baño y no tenían permitido hablar con ella si no era en presencia de su madre. Tampoco les dejaban sentarse a la mesa hasta que algún adulto les invitaba a hacerlo. "Le preguntaba si podía jugar con ellos y me decía que no y los encerraba en sus habitaciones", cuenta. La excusa que le daba es que ella era una mala influencia y que quería protegerlos. "Yo me sentía mal porque pensaba que los tenían secuestrados por mi culpa".

RELACIONADO: Más información sobre la familia Turpin

Flores, madre ella misma ahora de siete hijos, insiste repetidas veces durante su relato en que nunca vio a Louise o David ponerles una mano encima ni herirles físicamente. Eso sí, echando la vista atrás, además de las estrictas normas recuerda sorprendida la falta de cariño entre los progenitores y sus hijos. "Durante el tiempo que viví con ellos jamás les vi besarse cuando Louise o David salían de casa, por ejmplo". Tampoco recuerda haber visto a la pareja coger o abrazar a los niños, leerles un cuento o llevarlos a dormir.

RELACIONADO: Así es como se están recuperando los hijos mayores de los Turpin tras toda una vida en cautiverio

Nunca pensó no obstane que su hermana y su cuñado llegaran tan lejos: cuando las autoridades rescataron a los niños el pasado mes de enero estaban famélicos, algunos encadenados a las camas y en un ambiente maloliente. Una situación que le ha valido a la pareja más de 12 cargos por torturas y abusos, entre otros. Flores en su libro explora su infancia para tratar de encontrar respuestas a las atrocidades que, como madre, parece haber cometido su hermana. En él recuerda, por ejemplo, cómo Louise siempre quiso ser madre de una familia numerosa: "Solía decirle a todo el mundo que tendría 12 hijos. Ya lo decía antes de conocer a David". También revela detalles sobre su convivencia, como las normas que a ella misma la impusieron: no la dejaban tener amigos. Elizabeth Flores alega que, a pesar de todas estás señales, ella era muy joven y no las supo interpretar. "¿Tengo que sentirme culpable". Según ella, entenderlo resultaba muy complicado. "Nadie quiere creer que su hermana troturaría a nadie".