Merkel, Macron, Trump, Rajoy… ¿Quién es el 'rey' de Facebook entre los líderes políticos de todo el mundo?

Facebook, esa gran red social que tantos quebraderos de cabeza ha dado en los últimos meses, es para muchos el medio preferido para estar al día de las noticias que ocurren día a día. Al igual que seguir a un gran número de diarios no significa que se vaya a esta mejor informado, el número de seguidores que tienen los diferentes líderes políticos de todo el mundo no se traduce en número de votos asegurados. No obstante, siempre deben cuidar el mensaje que éstos lanzan a través de las redes sociales y estar atentos para los innumerables ataques que reciben diariamente de 'trolls' y demás usuarios que simplemente no comparten su ideología.

Según el estudio de 'World Leaders on Facebook 2018', de la consultora de relaciones públicas Burson Cohn & Wolfe, la canciller alemana, Angela Merkel, es la líder de la Unión Europea más popular en la red social de Mark Zuckerberg con 2,5 millones de seguidores. Y en el segundo puesto se encuentra el presidente francés, Emmanuel Macron, con 2,1 millones de seguidores y con un índice de crecimiento de 1.822,36% respecto al año anterior. Además, Macron supera a la líder alemana en interacciones en sus publicaciones, con 12,2 millones frente a 3,3 millones de interacciones de la canciller alemana. El presidente de Francia también encabeza la lista de comentarios con 1,2 millones.

Si te estás preguntando dónde se sitúa el presidente del Gobierno español en este ránking, te interesará saber que se encuentra bastante por detrás de sus homólogos Merkel y Macron. Mariano Rajoy, que se acerca a los 260.000 seguidores en Facebook, se encuentra en la decimosegunda posición entre los líderes de la Unión Europea, por encima de países como Dinamarca, Holanda e Italia. Además, Rajoy destaca cuenta con 866.731 de interacciones, una ratio superior a la media.

El 'World Leaders on Facebook' ha estudiado datos relativos a la forma de comunicarse a través de la red social de un total de 109 jefes de Estado, 86 jefes de Gobierno y 72 ministros de Asuntos Exteriores. El estudio analiza la actividad de 650 páginas desde el 1 de enero de 2017, utilizando datos agregados de la herramienta Crowdtangle de Facebook. De este modo, el líder mundial con más seguidores en Facebook es el primer ministro de la India, Narendra Modi (43,2 millones), casi el doble de los que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en segundo puesto con 23,1 millones. De igual manera, el informe muestra que, en los últimos 14 meses, la página del presidente Trump superaba en el número de interacciones al resto de los líderes mundiales, con un total de 204,9 millones de interacciones.

Respecto a los países de habla hispana, el estudio destaca la página del presidente argentino, Mauricio Macri, y la del presidente de México, Enrique Peña, con 33,4 millones y 9,5 millones de interacciones, respectivamente, cifras bastante elevadas si se compara con el número de seguidores 4,5 millones y 5,6 millones, respectivamente. El estudio también señala que, desde el 15 de marzo de 2018, todas las páginas de líderes mundiales combinadas sumaban un total de 309,4 millones de seguidores; y que desde el 1 de enero de 2017 han publicado un total de 536.644 publicaciones, registrando cerca de 900 millones de interacciones.

Otras conclusiones del informe son que la de la Casa Blanca es la página más seguida con 28 conexiones de sus homólogos, seguida de la Comisión Europea con 24 conexiones, y el departamento de Estado de los Estados Unidos, con 20. Además, los gobiernos de 18 países no tienen presencia en Facebook, entre ellos, China, Corea del Norte y Turkmenistán. No obstante, sí se ha creado una página de Facebook para la oficina de información del Consejo de Estado de Chica, que cuenta con 175 seguidores.