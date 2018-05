Cuatro de cada diez madres solas viven en situación de pobreza

Es el escalofriante dato de Save the Children para el Día de la Madre, que se celebra este domingo en España. Cuatro de cada diez madres que crían a sus hijos solas viven bajo el umbral de la pobreza. La ONG ha recordado que la gran mayoría de las familias con un único progenitor en Cataluña, el 82%, están encabezadas por mujeres, que se encuentran solas para hacerse cargo de todos los gastos del hogar y de la crianza de sus hijos. Además de la dificultad de conciliar familia y trabajo, la falta de oportunidades laborales condiciona muy significativamente estos hogares.

Este domingo se conmemora en España el Día de la Madre (EFE)

"Se trata de madres que tienen que hacer lo imposible para hacer frente a las responsabilidades del hogar, con muchas dificultades para conciliar la vida familiar y laboral. En su caso, las políticas de empleo no son suficientes si no van acompañadas de medidas sociales que permitan y favorezcan la conciliación y el cuidado de los hijos", ha explicado Emilie Rivas, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children en Cataluña.

Save the Children ha pedido al gobierno español "más garantías para mejorar la situación de las familias con un único progenitor", aplicando medidas de conciliación, como el aumento del permiso de maternidad o paternidad a un año con retribución salarial completa. También reclama beneficios fiscales en la contratación de personas que cuidan a sus hijos y fomentar convenios laborales que tengan en cuenta las necesidades específicas de estas familias. Igualmente pide medidas fiscales, como la ampliación de la deducción por maternidad para madres solas en riesgo de exclusión social, independientemente si la madre trabaja o no.