Buscan a un menor de 16 años que desapareció este jueves en Madrid

Un menor de dieciséis años, Michaell, se encuentra desaparecido desde este jueves, cuando fue visto por última vez antes de salir de su casa, en el distrito de Arganzuela (Madrid), para dirigirse al colegio que se encuentra a poco más de un kilómetro de distancia. Según la denuncia interpuesta por el padre del menor, su hijo salió de casa a las 08.05 horas del jueves para ir al colegio, los Salesianos de Atocha, donde cursa 4º de la ESO. El padre denunció la desaparición ese mismo día.

Michaell desapareció este jueves, 3 de mayo (Europa Press)

Cuando desapareció, Michaell vestía "chándal gris con bolsillos laterales, con unas letras laterales, desconociendo la literalidad, así como una camiseta de manga corta color verde fluorescente y una sudadera color azul oscuro, con zapatos azul oscuro con suela color blanco", según la denuncia. Asimismo, llevaba una mochila azul oscuro y una bolsa de mano "tipo mochila pequeña".

En declaraciones a Europa Press, el padre ha explicado que a las 15.20 horas llamó al colegio preocupado por la tardanza de Michaell, que suele llegar de vuelta del colegio a las 14.40 horas, y le dijeron que no había ido a clase. Según la denuncia, el personal del centro escolar ha confirmado que el niño "no tiene ningún tipo de problema ni circunstancia fuera de lo común en dicho centro". El padre declaró además que el día anterior a la desaparición de su hijo estuvo con él haciendo la compra y posteriormente en su casa, viendo un partido de fútbol y cenando, "sin que ocurriese nada extraño, ni observara ningún comportamiento fuera de lo común en Michaell".

Igualmente, detalló que Michaell "no realiza otro tipo de actividad (gimnasio, etc), siendo su círculo de relaciones el familiar y el docente", y que tiene ordenador con conexión a internet en su habitación, "el cual utiliza de manera constante". Sin embargo, el niño solo utiliza el teléfono móvil cuando le llama su abuela desde Colombia, y no lo saca de casa. De hecho, tanto el teléfono móvil, como el DNI, el abono transporte y la tarjeta sanitaria se encuentran en la casa del menor, que tampoco llevaba dinero cuando desapareció.

Michaell convive desde 2008 con su padre y la esposa de este, mientras la madre supuestamente se encuentra en Colombia, si bien hace unos meses le llamó desde un teléfono móvil español, según consta en la denuncia. El padre de Michaell ha solicitado el visionado de las cámaras del cuartel de la Guardia Civil ubicado en la calle Batalla del Salado, por donde suele pasar el niño cada mañana de camino al colegio. Asimismo, ha difundido la foto de Michaell por redes sociales, solicitando que si alguien le ha visto se ponga en contacto con él a través del teléfono 627791566.