Rajoy defiende a las víctimas de ETA y reivindica la victoria de la democracia

Mariano Rajoy, ha vuelto a hablar a los medios desde que la banda terrorista ETA anunciara su disolución. En su discurso, el presidente del Gobierno ha reivindicado a las víctimas frente a los asesinos y ha querido dejar claro que ha sido la democracia quien ha vencido a la banda terrorista, de la que ha asegurado que ha tardado demasiado en reconocer su derrota. Para Rajoy, la historia de ETA es la de quienes pretendieron instaurar un régimen de terror, pero ha advertido de que no permitirá que nadie "reescriba" la historia de lo que ocurrió: el relato será el del fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia.

Mariano Rajoy (Gtresonline)

El discurso de Mariano Rajoy ha estado centrado en el recuerdo de las 853 personas asesinadas durante estos últimos 60 años de la existencia de la organización terrorista. Personas, ha dicho, con esperanzas y decepciones por disfrutar, pero que vieron sus vidas "arrebatadas" al ser "asesinados injustamente". Por ello, ha rendido homenaje a las víctimas, a sus familias y a los cientos de españoles que pudieron sobrevivir a las violencia terrorista pero que sufren para siempre las secuelas de esa crueldad.

"Por fin, cuando ETA ha anunciado su desaparición es obligado que nuestro primer pensamiento sea para las víctimas, para todas sin excepción, sin distingos y sin categorías porque a todos ha igualado en su fanatismo criminal la violencia", ha precisado, al tiempo que advertía que hoy "no hay lugar para las justificaciones ni las excusas" porque "no hay nada que justifique tanto dolor ni tanta impiedad". En su opinión, no es sólo una cuestión de humanidad, sino de democracia, porque ha considerado que "ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas, escuchar su voz y reconocerse en ellas".

HISTORIA DE ETA, EL DE UN PROYECTO CORROMPIDO POR LA VIOLENCIA

El presidente del Gobierno ha querido dejar claro que la historia de ETA es la de un "fracaso" que hoy, 60 años después, la banda ha reconocido. "No es más que el que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de terror porque era la única manera de imponer unos objetivos políticos que no podían lograr de forma democrática". Ha insistido en que "fue el testimonio de las víctimas el que inundó de propaganda y de excusas huecas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA". En opinión de Rajoy, ese es el relato que quedará para siempre de la historia de ETA, el del "fracaso inapelable" de un proyecto político "corrompido por la violencia".

Un mural con el anagrama de ETA en la localidad guipuzcoana de Hernani (EFE/Archivo).

Por ello, ha insistido en la idea que expresó este jueves y es que, aunque desaparece ETA, sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y en su caso, condenando y las condenas se seguirán cumpliendo. "No habrá impunidad", ha recalcado Rajoy antes de precisar que la sociedad española no debe "nada" a ETA, ni tiene que agradecer nada a la banda porque ahora asuman que abandonan definitivamente la violencia. "Han tardado demasiado tiempo en reconocer su derrota", ha exclamado.

El presidente también ha querido rendir homenaje a la "la labor infatigable" desarrollada en estos años por la Guardia Civil y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, así como al "tesón" de jueces y fiscales. No ha olvidado tampoco la labor de los medios comunicación y de muchas organizaciones cívicas. Cree que el "coraje" de la sociedad española y la dignidad de las víctimas han sido determinantes en la derrota de ETA. Mariano Rajoy ha querido también mencionar a la Corona, de la que ha dicho que "siempre" ha estado "comprometida" con la democracia y ha sido cercana a las víctimas.