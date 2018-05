El padre de Diana Quer, cara a cara con 'El Chicle': 'Quiero mirarle a los ojos'

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, se encuentra por primera vez cara a cara con José Enrique Abuín, 'El Chicle', el autor confeso de la muerte de su hija, en los juzgados de Ribeira, en La Coruña. El acusado ha sido trasladado en la mañana de este viernes a estas dependencias para informarle de los cargos que se le imputan, así como de que será juzgado por un jurado popular. Por su parte, Juan Carlos Quer, ha querido estar presente en la vista para solicitar nuevas pruebas, pero también para "mirarle a los ojos". "Estoy con la fuerza que me da mi hija para venir a aquí a hacer valer sus derechos", ha declarado acompañado de su abogado a las puertas de los juzgados.

Quer se ha mostrado satisfecho con que el proceso sea juzgado por un jurado popular porque cree que "pondrá de manifiesto en su resolución lo que ha sucedido de verdad". En este sentido confía en que durante el proceso pueda demostrarse la agresión sexual. "A Diana, que es mujer, y quiero recordarlo, tenía 18 años, un deperadador sexual la metió en un maletero maniatada y atentó contra contra su integridad sexual como se demostrará en el procedimiento", ha declarado. Tras los más de 500 días que el cuerpo de Diana pasó sumergido en el pozo de una nave de Rianxo las pruebas forenses no han podido hallar restos de abuso. Según Quer, Abuín, se aseguró de que no quedara "ninguna evidencia biológica" en el cuerpo de su hija. No obstante, ha recordado que "tiene tres causas abiertas en este momento por delitos que van en la misma dirección" y que "afotunadamente, la niña de Boiro no está en un pozo porque dos personas fuieron en su auxilio".

Juan Carlos Quer ha insistido en que acude a los juzgados en nombre de su hija para pedir "justicia" y no "venganza" y ha insistido en su defensa de la prisión permanente revisable. También ha hecho alusión a la polémica sentencia del juicio a 'La Manada'. "Yo no he visto venganza en los miles de personas que tras la sentencia de 'La Manada" han salido a la calle para pedir justicia. Tampoco la hay en mi persona, y por esa razón, si nos parece razonbale que estos individuos tengan una condena a la altura del delito cometido, 18 años de cárcel me parece que son, imagínen si no precisamos la prisión permanente revisable para amparar delitos de extraordinaria crueldad".

Finalmente, ha recordado que los "derechos de los detenidos con muy importantes", pero que "las víctimas también tienen derechos". A esta sesión acude, ha dicho, "con las fuerzas" que le da su hija para "hacer valer sus derechos como mujer que tenía toda la vida por delante" y ha comparado la condena de "20 o 25 años" de la prisión permanente revisable con los "al menos 60" que le restaban de vida a Diana. "Soy una persona serena, pero quiero mirarle a los ojos", ha finalizado Juan Carlos Quer en referencia a 'el Chicle' y a su presencia en Ribeira, donde está "con la intención de llevar" el nombre de Diana. "Si estuviera mi hija, ella querría que estuviese aquí", ha finalizado.

José Enrique Abuín Gey ha llegado a los juzgados de Ribeira poco antes de las 11,50 horas en un vehículo de la Policía Nacional, que ha accedido al garaje del edificio judicial. Desde allí, el 'Chicle' se ha bajado apresuradamente y con la cabeza cubierta para evitar ser reconocido. En esta vista se le trasladará su imputación y se le informará de que el procedimiento debe ser decidido por un jurado popular. Además, las partes intervendrán para concretar sus imputaciones y, si así lo desean, pedir nuevas diligencias. Contra la decisión de cursar la causa con jurado popular cabe recurso de las partes.

JURADO POPULAR

El jurado popular está integrado por nueve ciudadanos elegidos por sorteo, encargados de conocer los hechos y dictar su veredicto, aunque también se seleccionan dos jurados suplentes por si algún miembro no asiste a sus funciones. Así, el número total es de 11 integrantes, que asistirán a las sesiones de la vista oral y, finalmente, nueve de ellos emitirán un veredicto motivado.

Para ser jurado, derecho recogido en el artículo 125 de la Constitución española, es preciso ser español y mayor de edad, encontrase en el pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, no encontrarse bajo ninguna incapacidad física o psíquica que impida el desarrollo de esta función, así como estar en el padrón municipal de algunos de los municipios de la provincia donde se haya cometido el delito que se juzga.