Irene Villa, sobre el final de ETA: 'Lo único que me importa es poder hablarles a mis hijos del terrorismo en pasado'

"ETA es una banda asesina que no ha conseguido nada matando y haciendo tantísimo daño a nuestro país y lo de hoy es solo una escenificación, tal cual". Así de rotunda se ha mostrado Irene Villa sobre la decisión confirmada ayer por ETA de disolverse y sobre el acto que tiene lugar hoy en Cambo (Francia) en el que se materializa ese anuncio. "Desde 2011 vivo tranquila y en paz y les puedo hablar a mis hijos en pasado sobre el terrorismo, porque ya no existe, y eso es lo único que me importa", ha subrayado la periodista, que en octubre de 1991 sufrió un atentado cuando iba en coche al colegio. Ella y su madre resultaron gravemente heridas.

Irene Villa, en una imagen reciente (GTresonline).

"Pensé que íbamos a ser las últimas víctimas, porque la gente se echó a la calle... Al mes, estando yo en el hospital, mataron a Fabio Moreno con 2 añitos. Y luego han estado 20 años más matando, extorsionando... Ha sido muy doloroso y muy terrorífico, pero en 2011 empezamos a ver la luz", ha señalado Irene Villa en declaraciones a Antena 3. Ese año, la banda terrorista anunció un alto el fuego permanente y desde esa fecha no ha habido más atentados. Ese mismo año, se decide el archivo de su caso porque no hay novedades en la investigación.

"Me da igual que se haya archivado, lo importante para mí es que ETA haya dejado de matar. Ahora lo que quieren conseguir es lo que no se ha conseguido asesinando", ha señalado. Lo cierto es que en noviembre de 2017 se reabrió el caso, tras dos sobreseimientos provisionales por falta de autor conocido. Aquel terrorífico día de 1991, ETA hizo estallar tres bombas lapas adosadas a otros tantos coches en Madrid. En el primero falleció el teniente Francisco Carballar. En el segundo resultaron heridas graves ella y su madre. Y el tercero causó lesiones de gravedad al comandante Rafael Villalobos y a su hermana.

Irene Villa, junto a su marido, Juan Pablo Lauro, y sus hijos, Carlos Andrés, Pablo Gael y Eric Adriano (GTresonline).

"Quiero ayudar a las víctimas, que son las verdaderas protagonistas, a las que no se va a silenciar ni a olvidar", ha recalcado, al tiempo que ha elogiado que nunca "se han tomado la justicia por su mano" y que han dado muestras de "resistencia y resilencia sobrehumanas, porque que maten a tus padres no es lo mismo que el hecho de que te dejen sin piernas, como a mí".

Sobre la petición de perdón de ETA a las víctimas, ha querido dejar claro que no se puede hacer distinciones entre ellas: "No ha habido ninguna víctima culpable, ¿culpable de qué? ¿de vivir o trabajar por tu país? eso me parece absurdo. Tenían que haber pedido perdón a todas las víctimas y diré más, a toda la sociedad" porque muchas personas, ha dicho, han vivido "conmocionadas y con miedo" por culpa de la banda terrorista. "A mí no me hace falta que me pidan perdón, yo he perdonado, pero no por ellos, por mí, para poder llevar una vida sana, plena y en paz".