Un joven médico del Hospital de Alcalá de Henares desaparece misteriosamente en Madrid

La última vez que se le vio fue el martes 1 de mayo en la zona de Avenida de América de Madrid capital y su familia está buscándolo desesperadamente desde entonces. La Guardia Civil ha publicado un cartel y busca ayuda urgente para encontrarlo. Su nombre es Pablo Escribano, tiene 29 años y es residente de cuarto año de Endrocrinología en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Su fotografía se está compartiendo intensamente a través de las redes sociales por si alguien puede ofrecer alguna información sobre su paradero.

Este es Pablo Escribano Taioli (Twitter).

Desde el hospital en el que trabaja se ha hecho un llamamiento público para tratar de dar con este residente, que mide 1.75 metros, pesa unos 70 kilos, tiene el pelo liso y castaño, ojos marrones y un lunar en la mejilla derecha. Pablo Escolano vive en el barrio de Salamanca de la capital, por lo que la Guardia Civil de Las Rozas, donde residen sus padres, ha remitido los datos de su investigación a la Comisaría de la Policía Nacional de este distrito.

??Urgente?

Este es Pablo y ha #desaparecido en #Madrid

¿Lo has visto?

Llámanos

??062

??091

??092

??112

Tu RT no cuesta nada y puede ayudar mucho pic.twitter.com/NsUSQBEIYu — Guardia Civil (@guardiacivil) 3 de mayo de 2018

Según ha contado Paloma, su madre, a 'El Confidencial', Pablo había pasado el fin de semana previo al 1 de mayo en Canarias con unos amigos. Acompañó a una amiga a casa y le contó que su intención era aprovechar jueves y viernes de esta semana para entregar currículums en hospitales de Madrid. Después, se marchó a su piso, que comparte con dos compañeras que trabajan, como él, en el Hospital de Alcalá. Y lo último que se sabe de él es que se conectó a Whatsapp esa madrugada. Paloma asegura que su hijo no tiene amistades peligrosas y no entiende qué le ha podido pasar. "Creemos que esa noche quedó con alguien que no era de su entorno", cuenta.

Su coche no está en el garaje del piso en el que reside. También se ha facilitado descripción por si puede servir de ayuda: se trata de un vehículo de la marca Peugeot 2008 y de color blanco, con matrícula 6820 JSR. Para cualquier información relativa a Pablo, se han puesto a disposición de los ciudadanos los ciudadanos los siguientes números de teléfono: 642 650 775 y 649 952 957.