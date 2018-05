El abogado de cuatro miembros de 'La Manada' pedirá esta semana su puesta en libertad

Mientras se resuelven los recursos presentados por las partes contra la sentencia del juicio a 'La Manada', el abogado de cuatros de ellos, Agustín Martínez Becerra, tiene planeado pedir su libertad. Según ha adelantado, lo hará este mismo jueves o viernes. La solicitud se registrará ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, la misma sala que la semana pasada condenó a los acusados a nueve años de cárcel por abusos sexuales y los absolvió de agresión sexual. Martínez Becerra ha justificado su petición una vez que uno de los magistrados abogó por la absolución de los acusados y los otros dos los absolvieron de agresión sexual y los condenaron por abuso.

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuator de los miembros de 'La Manada', en declaraciones a los medios de comunicación. (EFE)

"La situación por la cual permanecen en prisión provisional era el riesgo de fuga teniendo en cuenta que se enfrentaban a una pena de 25 años de cárcel", ha señalado, para plantear que "probablemente" no deberían haber entrado en prisión provisional por el delito de abuso sexual. Así, el abogado ha señalado que, cumplidos además casi dos años en prisión, es "absolutamente lógico" que esperen el resto de los pronunciamientos en libertad. Asimismo, Martínez Becerra ha afirmado que, si el tribunal no resuelve esta petición en su favor, podría llevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional por "vulneración de derechos fundamentales".

Por su parte, Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima, ha adelantado que se opondrá a la puesta en libertad de los condenados. "Están condenados a nueve años de cárcel. Parece que se ha perdido el pleito totalmente, pero son nueve años. No tiene mucho sentido dejarlos en libertad. Si estaban en prisión preventiva, ahora que hay sentencia, aunque no sea firme, me parece que no hay razón para la puesta en libertad", ha manifestado. Por otro lado, Carlos Bacaicoa ha explicado que está trabajando en la preparación del recurso a la sentencia que presentará ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En concreto, el letrado recurrirá la calificación jurídica de los hechos como abuso sexual y pedirá la condena por agresión sexual. "Los hechos probados de la sentencia recogen la versión de mi cliente, no podemos cuestionarlos", ha explicado, para señalar que su recurso se centrará en la calificación jurídica.

Por otra parte, el juez autor del voto particular, Ricardo González, ha asegurado este jueves que está "muy tranquilo" y "emocionado" por el apoyo que ha recibido de sus compañeros en los últimos días. Ricardo González ha hecho estas declaraciones durante una concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona, concentración que vienen realizando los jueves jueces y fiscales de Navarra en el marco de movilizaciones con el lema 'Por una Justicia independiente y de calidad'.

Las palabras del magistrado llegan después de que el pasado lunes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurara que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad "todos saben" que el juez Ricardo González tiene "algún problema singular" y opinara que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente". Preguntado expresamente sobre las palabras de Catalá, el magistrado ha respondido: "Absolutamente nada. No comment". El mismo lunes, los jueces y magistrados de Navarra pidieron la "inmediata dimisión" del ministro, al que criticaron por mantener una actitud que consideraron "especialmente escandalosa".