La lujosa vida de Jody Sanders, el magnate británico que estrelló su Rolls Royce en un local en Mallorca

Por suerte, todo quedó en un espectacular accidente sin consecuencias personales porque el establecimiento se encontraba cerrado el pasado domingo a última hora de la tarde. Eso sí, ese estanco de Calviá donde se estrelló con su Rolls Royce descapotable el multimillonario británico Jody Sanders ha quedado destrozado. Se cree que los daños pueden ascender a 15.000 euros que deberá sufragar el seguro del magnate, que ya ha abonado 250 euros por conducción temeraria. La multa ascendía en realidad a 500, pero Jody Sanders se benefició, como cualquiera, de la reducción del 50 por ciento por pronto pago, ya que la abonó en el acto. Pero... ¿quién es este hombre? ¿cómo es su vida?

Jody Sanders, el millonario británico del que todo el mundo habla en Calviá (Captura de pantalla de Telecinco).

Según la prensa local, que cita a los tabloides británicos, Jody Sanders es un multimillonario de 30 años que reparte su tiempo entre su exclusiva mansión en Inglaterra y su villa de lujo de Portals, en la localidad mallorquina de Calviá. ¿Su lema? Él mismo lo comparte en sus redes sociales y traducido al castellano sería algo como: "No me juzgues por ello, pero he ganado un montón de dinero". Este joven, natural del condado de Warwickshire, ha llamado al establecimiento, un estanco, para decir que su seguro se hará cargo de todos los daños causados. En este vídeo se ve el momento del siniestro:

Se presentó ante la Guardia Civil horas después del accidente y tras haber dejado su flamante cochazo en el mismo lugar en el que todo ocurrió, según él para llevar a una de sus amigas al hospital. Jody Sanders dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, aunque testigos citados por la prensa inglesa aseguran que pasó el día en uno de los 'beach clubs' más famosos de la isla, el Nikki Beach de Magaluf, en compañía de dos mujeres jóvenes, que, al parecer, también lo acompañaban cuando tuvo lugar el accidente. Estaban todos en traje de baño y bailaban al son de la música en el lujoso descapotable.

Presume de su lujosa vida en sus redes sociales (Captura de pantalla de Telecinco).

No es el único cochazo que tiene. En sus garajes guarda también un Lamborghini y un Mercedes Sport en los que se le puede ver por la isla. Entre sus excentricidades, figura la de poner a sus vehículos una matrícula personalizada con su nombre, un capricho que tiene un valor de unos 20.000 euros. Además, le gusta exhibirse y presumir de su carísimo tren de vida en sus redes sociales. Por ejemplo, aparece en muchas fotografías en bañador con el torso desnudo, descorchando champán, al timón de su yate, o en exclusivas fiestas.

Le gusta asistir a exclusivas fiestas en Magaluf (Captura de pantalla de Telecinco).

"Fue muy educado y pidió los detalles del local para poder dar parte a su seguro", ha contado María, la encargada del estanco. "Me contó que su pie quedó atrapado en el acelerador y que se sentía muy avergonzado por todos los problemas que causó", ha explicado. Los testigos del suceso quedaron estupefactos al ver lo ocurrido y contaron que había sido una suerte que no hubiera nadie dentro del establecimiento porque de lo contrario podría haberse producido una desgracia.

El multimillonario dejó su coche allí mismo (Captura de pantalla de Telecinco).