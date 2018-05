Continúan las críticas al ministro de Justicia por sus declaraciones sobre el juez que quiso absolver a 'La Manada'

Después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticase al juez que emitió el voto particular en el caso de 'La Manada', el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha salido en defensa del magistrado, mientras que el PSOE ha pedido al ministro que aclare su acusación o esté "callado". Este martes, el presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha asegurado que Catalá cometió un "ataque directo a la independencia del poder judicial", motivo por el que junto al resto de jueces y magistrados navarros suscribió el lunes un escrito indicando que esto debería "provocar su inmediata dimisión". En concreto, Galve ha considerado que el juez discrepante, Ricardo Javier González, es "una persona absolutamente normal, buen juez" y ha dicho desconocer si tiene algún problema que le impida ejercer como magistrado.

Rafael Catalá, ministro de Justicia (EFE)

El lunes, el ministro Catalá dijo que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Sin embargo, este martes, Pedro Sánchez se ha desmarcado de las palabras del ministro. Tras señalar que debe ser el CGPJ el que lo haga, Sánchez ha reprochado al ministro que sus declaraciones no estén "ayudando a centrar el debate donde realmente se tiene que centrar".

RELACIONADO: El juez del voto particular a 'La Manada' fue suspendido por una falta muy grave en 2001

En la misma línea, desde el PSC, el primer secretario general, Miquel Iceta, ha considerado "absolutamente indefendibles" las declaraciones de Catalá. Iceta ha subrayado que un ministro de Justicia "no puede hablar de situaciones concretas de jueces" y que lo que debería hacer es preocuparse por que la aplicación de la ley "sea lo más severa posible en delitos contra la libertad sexual".

RELACIONADO: Toda la información sobre este mediático caso que ha conmocionado a España

En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho comprender que los ciudadanos protesten ante una resolución judicial, pero que los políticos deben tener "cautela". Para Villegas, las declaraciones de Catalá "no son adecuadas" si bien ha reconocido que la sentencia es difícilmente asumible, "sobre todo para aquellos que tenemos hijas". Desde Podemos, su líder, Pablo Iglesias, ha pedido que no se ponga el foco en el juez que emitió el voto particular sino en el fallo.