Las 'fake news' han aumentado un 365% durante 2017, generando graves daños en la reputación de instituciones y compañías, según el estudio de tendencias en gestión de reputación e intangibles 'Approaching the Future 2018' que anualmente elabora Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, junto a Canvas Estrategias Sostenibles. La investigación, que en su tercera edición ha contado con la colaboración de la Asociación de Directores de Comunicación (Dircom), recoge que en la actualidad un 63% de las personas reconoce no ser capaz de distinguir entre las noticias verdaderas y los rumores o falsedades.

Además, un 65% de la ciudadanía a escala global recibe la información a través de plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o apps de noticias, y la confianza en los medios de comunicación tradicionales ha descendido del 64% al 22%. En este sentido, señala que el carácter horizontal de las redes sociales o buscadores ha permitido a sus responsables posicionarse como "meros facilitadores de datos u opiniones sin tener la necesidad de asumir la responsabilidad sobre los contenidos que publican los usuarios".

Ante este escenario, el informe indica que España se erige como uno de los países a los que más le preocupa que se utilicen las noticias falsas como arma de manipulación, dado que entre un 76% y un 80% de los españoles afirma temer el progresivo avance de las 'fake news'. Según este estudio, las soluciones para evitar esta manipulación pasan por dos actuaciones, que los propietarios de las redes sociales abandonen su postura de mediadores y se hagan responsables del contenido que publican y comparten sus usuarios, así como de su seguridad y privacidad; y que las empresas y sus directivos lideren el cambio.

LA REPUTACIÓN, EN PELIGRO POR LOS CIBERATAQUES

Según el estudio, las compañías españolas han tenido que parar sus operaciones alrededor de 17 horas de media al año como consecuencia de estos ciberataques. A escala mundial, el 49% de los directivos reconocen no contar con una estrategia integral de seguridad y el 55% señala no disponer de procedimientos. "Los líderes empresariales, sin embargo, han de formar parte activa en la creación de políticas y planes de seguridad y colaborar con los responsables de ciberseguridad para que la gestión de riesgos sea transversal a todas las áreas de la organización y esté alienada con la estrategia de negocio", ha concluido López Triana, socia de Canvas.